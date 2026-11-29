Mưa lớn kéo dài khiến một số khu dân cư ở phía Nam TP Đà Nẵng xảy ra ngập úng cục bộ. Sáng 29/11, tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ bị ngập sâu. Nước lũ tràn vào khu dân cư, có nơi ngập gần 1m. Đường trong khu dân cư bị ngập, người dân phải dùng ghe, thuyền làm phương tiện di chuyển.

Nước lũ tràn vào khu dân cư từ tối qua

Từ tối qua, nhiều hộ dân tất bật kê dọn đồ, đưa xe máy lên khu vực cầu cao để tránh ngập. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt hỗ trợ người dân

Người dân đưa xe lên cầu để tránh lũ.

Nước ngập tứ phía, bao vây khu dân cư tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 3h sáng ngày 28/11 đến sáng 29/11, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, khu vực phía nam thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như Trà Cót (401,6 mm), Tam Trà (431,8 mm) và Xuân Bình (410 mm).

Dự báo từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phía đông bắc phổ biến 40-100 mm, phía tây bắc 40-80 mm, phía nam 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.