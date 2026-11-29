Ở Ô Trấn , các giá trị kiến trúc, văn hóa truyền thống được gìn giữ, đồng thời kết nối với nhịp phát triển của công nghệ hiện đại. Những ngôi nhà mái ngói xám, tường trắng đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam, các cây cầu đá cổ kính, dòng kênh xanh biếc uốn lượn, ôm trọn cổ trấn. Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thị trấn cổ Ô Trấn hiện lên như một khoảng lặng hiếm hoi, mang đến cho du khách cảm giác yên bình, thi vị.

(Ảnh chụp màn hình)

Anh Dương Văn Huy - du khách từ Hà Nội - cho biết: "Trung Quốc có nhiều thị trấn cổ như thế này. Tuy nhiên, ở Ô Trấn, tôi thấy họ giữ được tương đối nguyên bản những kiến trúc truyền thống. Từ những căn nhà cổ, sông nước kết hợp với nhau, tạo nên quang cảnh rất đẹp".

(Ảnh chụp màn hình)

Ô Trấn có lịch sử hơn 1.300 năm. Thị trấn cổ này từng trải qua giai đoạn xuống cấp, các dòng kênh bị ô nhiễm. Từ năm 1999, một dự án phục hồi quy mô lớn được triển khai. Nhiều công trình kiến trúc truyền thống được trùng tu, bảo tồn, góp phần đưa Ô Trấn trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của vùng Giang Nam.

(Ảnh chụp màn hình)

Đến Ô Trấn có một trải nghiệm không thể bỏ qua, đó là ngồi trên những chiếc thuyền gỗ đi trên sông. Đây là một trong những phương tiện đi lại rất cổ xưa của người Giang Nam và nay đã được cải tạo thành những chiếc thuyền phục vụ du lịch. Qua đó, du khách có thể cảm nhận được rõ nhất về cuộc sống của vùng đất này.

(Ảnh chụp màn hình)

Từ những giá trị kiến trúc, văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế kỷ, Ô Trấn còn được biết đến là địa điểm tổ chức Hội nghị Internet Thế giới thường niên. Những công nghệ mới được giới thiệu tại các kỳ hội nghị, triển lãm đã tạo nên sự giao thoa giữa không gian di sản, văn hóa truyền thống với các xu hướng công nghệ hiện đại.

(Ảnh chụp màn hình)

Ô Trấn không chỉ được định vị là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn hướng tới mục tiêu trở thành Thị trấn Internet quốc tế. Tại đây, công nghệ không chỉ góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản, mà còn tạo thêm động lực phát triển mới, đưa thị trấn cổ truyền thống hòa nhịp với thời đại số.