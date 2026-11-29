Toàn cảnh hai cầu vượt đang gấp rút hoàn thiện trên Vành đai 1 Hà Nội
Theo Viên Minh/VTC News |
29-11-2026 - 15:12 PM |
Bất động sản
Hai cầu vượt thuộc Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút, với nhiều mũi thi công được triển khai ngày đêm để kịp về đích cuối năm 2026.
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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