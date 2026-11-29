Ngày 29/11, đại diện UBND phường Lĩnh Nam cho biết, phường đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin Báo Tiền Phong phản ánh liên quan đến tình trạng phá rào chiếm đất công và hàng loạt kho bãi vi phạm hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, ngày 26/11, UBND phường Lĩnh Nam tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các công trình, nhà xưởng, kho, bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đợt ra quân tập trung xử lý các trường hợp đã được thu hồi hoặc xử lý trước đó nhưng tiếp tục tái lấn chiếm.

Một khu đất công từng bị phá rào để tập kết xe tải, phương tiện nay đã được quây kín rào chắn và treo biển cảnh báo nghiêm cấm sử dụng trái phép.

Kết quả, lực lượng chức năng phường đã xử lý, quây tôn rào xung quanh và niêm phong 5 ô đất vi phạm.

Xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tái diễn

Thông tin thêm về quá trình xử lý vi phạm đất bãi sông Hồng từ đầu năm 2026 đến nay, đại diện UBND phường Lĩnh Nam cho biết đã triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Thành phố.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/2/2026, phường xác định tổng số 54 vị trí kho, xưởng vi phạm với tổng diện tích khoảng 102,88 ha. Chính quyền địa phương đã ban hành 46 quyết định ngừng cung cấp điện, nước; Công ty Điện lực Thanh Trì thực hiện cắt điện tại toàn bộ 46 vị trí này, 8 vị trí còn lại tự khắc phục. Đến nay, có 34/54 vị trí đã tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình và bàn giao mặt bằng cho phường quản lý. 20 vị trí còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo trình tự pháp luật.

Cán bộ phường Lĩnh Nam dán giấy niêm phong lên hệ thống hàng rào bảo vệ khu đất công

Đối với công tác quản lý quỹ đất công theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 3/2/2026, UBND phường đã tổ chức thu hồi 56/125 vị trí đất công với tổng diện tích 86,36 ha, đạt 44,8% kế hoạch. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý công trình, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, tính đến ngày 15/11/2026, phường Lĩnh Nam đã xử lý 15 vị trí công trình vi phạm, hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với Thành phố.

Một khu đất công khác tại phường Lĩnh Nam bị niêm phong, dán cảnh báo chống lấn chiếm

UBND phường Lĩnh Nam khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đã rà soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm hoặc phát sinh vi phạm mới.

Tại phường Khương Đình, đại diện UBND phường cho biết, qua rà soát cho thấy địa bàn có 66 công trình nhà xưởng vi phạm, đến nay đã xử lý 37 công trình. Từ ngày 26/11, chính quyền địa phương đã ra quân giải tỏa hàng loạt gara ô tô, nhà xưởng trái phép trên đường Nguyễn Xiển.

Di chuyển phương tiện để tháo dỡ các gara ô tô trái phép tại đường Nguyễn Xiển

Công tác giải tỏa nhằm xử lý triệt để các công trình, vật kiến trúc xây dựng, lắp đặt trái quy định trên đất công, đất nông nghiệp và một số loại đất sử dụng vi phạm khác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, không để những vi phạm kéo dài gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và đời sống nhân dân.

“Phường đang tiếp tục phân loại từng trường hợp, vận động các chủ công trình tự giác khắc phục, đồng thời kiên quyết giải tỏa các trường hợp không chấp hành”, đại diện phường Khương Đình thông tin.