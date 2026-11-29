Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Doãn Đồng Dược, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Chery (Trung Quốc) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, chú trọng chuyển giao công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi, nhất là đối với các nhà đầu tư có định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương cam kết ủng hộ các nhà đầu tư, trong đó có Chery.

Trong quá trình triển khai các dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chery và Geleximco có thể kiến nghị với chính quyền địa phương để được xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, các đối tác của Chery và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác sớm đến đầu tư, kinh doanh tại Hưng Yên và Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, các đối tác của Chery và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác sớm đến đầu tư, kinh doanh tại Hưng Yên và Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Chery bày tỏ quyết tâm gắn bó lâu dài với Việt Nam theo định hướng phát triển xanh, thông minh và quốc tế hóa.

Chủ tịch Tập đoàn Chery cho biết, từ lĩnh vực ô tô, Chery và Geleximco sẽ từng bước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao khác. Hiện hai tập đoàn đang trao đổi về 16 dự án, trong đó một số dự án đã bắt đầu triển khai.

Chery xác định không chỉ lắp ráp ô tô tại Việt Nam mà còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đưa hệ sinh thái của Tập đoàn đến Việt Nam, hướng tới thị trường toàn cầu.

Ông Doãn Đồng Dược cho biết, Tập đoàn Luxshare, một cổ đông của Chery, đã đầu tư tại Việt Nam. Lãnh đạo Luxshare đánh giá cao môi trường đầu tư và sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp.

Trong chuyến công tác lần này, lãnh đạo Tập đoàn Chery đã đưa nhiều doanh nghiệp đối tác, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị, sang Việt Nam nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp này đầu tư tại Việt Nam.



