Bộ Y tế cảnh báo KHẨN: Danh sách thuốc nhỏ mắt và thuốc trị loãng xương có dấu hiệu bị giả mạo

Hôm 16/9, đại diện Cục Dược nói công ty Novartis Việt Nam ghi nhận 4 phản hồi từ người dùng về các sản phẩm nhỏ mắt bị nghi làm giả, gồm Tobrex, Maxitrol và TobraDex. Qua xác minh, lô Tobrex 5 ml số VEE90A được xác nhận là giả. Ba lô khác gồm Tobrex 5 ml (lô VEE98C), Maxitrol 5 ml (lô VFD09A) và TobraDex 5 ml (lô VHN07A) cũng bị nghi ngờ giả mạo. Các sản phẩm này đều được phát hiện lưu hành bên ngoài hệ thống phân phối chính thức của công ty.

Văn bản từ Cục Quản lý Dược - Ảnh: Cục Quản lý Dược

Trường hợp thứ hai là thuốc ngủ liều cao Lexomil 6 mg, có chủ sở hữu là Công ty Cheplapharm Arzneimottel GmbH. Công an TP HCM đã thu giữ lô thuốc số F3193F01, hạn dùng tháng 12/2027 và được nhà sản xuất xác nhận là hàng giả. Lô hàng này vốn được sản xuất để lưu hành tại thị trường Pháp, không nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện thuốc Lexomil 6 mg cũng chưa có số đăng ký lưu hành trong nước, do đó mọi hoạt động buôn bán, sử dụng sản phẩm này đều là trái phép.

Cuối cùng là thuốc Aclasta (chứa acid zoledronic), dùng trong điều trị loãng xương. Một nhà thuốc tại Kiên Giang đã phản ánh về sản phẩm ghi ngày sản xuất tháng 8/2024, hạn dùng tháng 7/2027. Công ty đăng ký khẳng định lô thuốc này không phải do đơn vị nhập khẩu chính ngạch và bao bì có điểm bất thường. Cụ thể, thuốc Aclasta chính hãng sản xuất từ sau tháng 5/2024 đã thay logo Novartis bằng logo Sandoz. Vì vậy, các sản phẩm sản xuất sau thời điểm này nhưng vẫn mang logo cũ bị nghi là giả.

Hình ảnh so sánh giữa thuốc giả (trái) và thuốc thật (phải) do nhà sản xuất cung cấp - Ảnh: Cục Quản lý Dược

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra, giám sát, thông báo tới các cơ sở kinh doanh, bệnh viện và người dân.

Đồng thời, cơ quan quản lý đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở hợp pháp, không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc. Các công ty liên quan như DKSH, Sandoz, Novartis... có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và phối hợp trong việc truy xuất nguồn gốc lô hàng.

Ngoài ra, Cục nhắc lại yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cùng Kế hoạch 614/KH-BYT ban hành tháng 5/2025 về phòng, chống thuốc giả.

Trong bối cảnh thuốc giả có xu hướng gia tăng, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, đối chiếu với dữ liệu thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên cổng thông tin của Cục Quản lý Dược, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.



