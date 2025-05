Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương rà soát kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19; bảo đảm an toàn cho người bệnh nhóm nguy cơ cao

Từ đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 148 trường hợp mắc COVID-19

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường công tác khám, phát hiện, điều trị ca bệnh COVID-19

Theo TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan,...

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.

Khẩn trương rà soát kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19

Để chủ động ứng phó với tình hình bệnh dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Cùng đó tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao

Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi,…), khu vực hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…

Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc báo cáo ca bệnh theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 (ảnh minh hoạ).

5 biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước đó, trong thông tin gửi báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, Bộ Y tế khẳng định không ghi nhận các ổ dịch tập trung, tuy nhiên có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình với 20 ca mắc/tuần.

Trước tình hình bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong.

Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế.

2. Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết).

3. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý.

5. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…

Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt hệ thống giám sát, điều trị COVID-19

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường triển khai phòng, chống; bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người mắc COVID-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Omicron XEC không phải biến chủng mới, đã được ghi nhận trên thế giới từ tháng 6/2024 và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm biến chủng nguy cơ thấp, cần theo dõi.

Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) làm đầu mối giám sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và thế giới; tăng cường giám sát ca bệnh, tác nhân gây bệnh, sự kiện bất thường... nhằm dự báo sớm, tham mưu kịp thời các giải pháp can thiệp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) lấy mẫu xét nghiệm xác định biến thể virus từ các ổ dịch, ca bệnh nặng và theo dõi sự lây lan.

Đồng thời, trung tâm triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bệnh bền vững giai đoạn 2023 - 2025, đặc biệt tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ sở y tế triển khai đúng quy trình chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đẩy mạnh truyền thông tại các địa điểm công cộng, du lịch, trung tâm thương mại… nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cá nhân (đeo khẩu trang, rửa tay, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng…).

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19; chủ động bố trí nhân lực, thuốc men, thiết bị và vật tư y tế.

Các bệnh viện tổ chức tập huấn lại quy trình chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm COVD-19 theo các quyết định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

Các bệnh viện tăng cường giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay, đeo khẩu trang đối với toàn bộ người ra vào bệnh viện.

Trường hợp tiếp nhận người mắc COVD-19 nặng hoặc trường hợp bệnh nặng do biến chứng COVD-19, các bệnh viện cần chủ động hội chẩn, chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục điều trị, lưu ý đảm bảo an toàn người bệnh trước và trong quá trình chuyển bệnh.

Trung tâm y tế các quận, huyện tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các yếu tố nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Trung tâm y tế các quận, huyện xây dựng, cập nhật các tài liệu, sản phẩm, thông điệp truyền thông về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ của từng địa phương trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về công tác giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh truyền nhiễm, giám sát các tác nhân gây bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 16/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 51 ca mắc COVID-19; trong đó có 29 ca điều trị nội trú và 22 ca điều trị ngoại trú.

So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc từ đầu năm 2025 đến nay giảm đến 83% và không có ca bệnh cần phải hỗ trợ hô hấp.

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Thành phố ghi nhận trong 14 tuần đầu năm, mỗi tuần có 1-2 ca mắc COVID-19 được báo cáo.

Tuy nhiên từ tuần 15 (giữa tháng 4/2025) đến nay, số ca mắc COVID-19 hằng tuần có dấu hiệu tăng rõ rệt. Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận các ổ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Người dân không nên quá lo lắng về các ca COVID-19 hiện nay

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh) Bộ Y tế, cho biết, hiện nay COVID-19 là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Bệnh không mất đi vì thế sẽ có lúc tăng lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như cúm.

Do đó, chuyên gia cho rằng người dân không nên quá lo lắng về các ca COVID-19 hiện nay. Dịch vẫn tồn tại trong cộng đồng với các ca bệnh rải rác, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nặng hay tử vong.

Không thể loại trừ khả năng COVID-19 có diễn biến bất ngờ

Biến thể đang lưu hành chủ yếu của COVID-19 hiện vẫn là chủng nhẹ của Omicron. Dù vậy, chuyên gia lưu ý, nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai… khi mắc bệnh vẫn có thể chuyển nặng, phải nhập viện.

Vì thế, những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang. Đồng thời, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay…

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: Người dân không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Chúng ta không thể loại trừ khả năng COVID-19 có diễn biến bất ngờ.

Do đó, các cơ sở y tế cần có sự chuẩn bị để nếu không may có bất ngờ thì chúng ta có đủ giường bệnh, cơ sở cách ly để dịch không bùng phát mạnh, không nhiễm khuẩn chéo dẫn đến tử vong như trước đây.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, các ca mắc COVID-19 được xử lý như các cúm mùa.

COVID-19 là nhóm B, phòng chống bệnh này thế nào, cách ly ra sao?

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, từ tháng 10/2023, Bộ Y tế đã ban hành quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Việc chuyển COVID-19 sang nhóm B có nghĩa là bệnh này không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, rộng và gây tử vong cao.

Theo đó, các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 được bổ sung bởi quyết định 3896/QĐ-BYT (năm 2023), nhóm B gồm các bệnh nguy hiểm, lây nhanh, có thể gây tử vong như: Viêm đường hô hấp do virus Corona (COVID-19), HIV/AIDS, bạch hầu, cúm, dại, ho gà, lao phổi, liên cầu lợn, lỵ amíp, lỵ trực trùng, quai bị, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, sởi, tay chân miệng, than, thủy đậu, thương hàn, uốn ván, rubella, viêm gan virus, viêm màng não do não mô cầu, viêm não virus, xoắn khuẩn vàng da, tiêu chảy do virus Rota, virus Zika, viêm đường hô hấp do virus Adeno.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát, phòng chống COVID-19 khi bệnh thuộc nhóm B, đối với ca bệnh xác định, việc thu dung, quản lý điều trị, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

COVID-19 lây trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp (qua giọt bắn là chủ yếu) và qua bàn tay tiếp xúc với các vật dụng, bề mặt bị nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng.

Bệnh cũng có khả năng lây truyền qua hạt khí dung ở trong những không gian kín, đông người và thông gió hạn chế hoặc nơi có nhiều thao tác tạo khí dung như trong các cơ sở điều trị.

Người mắc COVID-19 có biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể không có triệu chứng, có triệu chứng nhẹ hoặc có biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ quan và tử vong.

Nhóm nguy cơ mắc bệnh nặng bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền nặng như tiểu đường/tim mạch, những người có bệnh lý suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai...

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người mắc COVID-19 điều trị ngoại trú cần thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm như sau:

+ Người mắc COVID-19 phải đeo khẩu trang. Khuyến khích tự cách ly tại nơi lưu trú ít nhất 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên hoặc từ khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và nên đeo khẩu trang hết ngày thứ 10 để tránh lây nhiễm cho người khác.

Nếu cần rời khỏi nơi lưu trú cần tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc với người khác.

+ Người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người bệnh phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh; hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

+ Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; vệ sinh khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa… hàng ngày và khi dây bẩn.

+ Giữ thông thoáng, vệ sinh nơi lưu trú.