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Bộ Y tế khuyến cáo

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Trước sự gia tăng của một căn bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế đã có khuyến cáo tới người dân cần cảnh giác nhưng không hoang mang.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám, chữa bệnh thời gian gần đây ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Theo Bộ Y tế, vi rút Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi. Bệnh thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; ngoài ra còn có thể gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Đa số trường hợp mắc bệnh có diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng hơn.

Bộ Y tế cũng lưu ý đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân như vi rút, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Vi rút Adeno chỉ là một trong những nguyên nhân thường gặp, vì vậy người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự ý mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Vi rút Adeno.

Vi rút Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, bàn tay, đồ dùng hoặc các bề mặt nhiễm vi rút. Môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi là những nơi có nguy cơ lây lan nếu điều kiện vệ sinh không được bảo đảm.

Bộ Y tế nhận định hiện đang là thời điểm nghỉ hè, nhu cầu du lịch và các hoạt động tập trung đông người tăng cao, đặc biệt trẻ em thường xuyên tham gia lớp học, khu vui chơi và bơi lội. Điều này làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

7 khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân:

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

- Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và các đồ dùng cá nhân khác.

- Chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ; sử dụng gạc hoặc khăn giấy dùng một lần để lau ghèn, rửa tay sau khi vệ sinh mắt.

- Không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng vi rút hoặc corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối không nhỏ sữa mẹ, đắp lá hay dùng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.

- Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần với người khác, không đến bể bơi; trẻ có triệu chứng nên nghỉ ngơi tại nhà nếu không bảo đảm được việc phòng lây nhiễm.

- Chủ động đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, sưng mi mắt, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn, bỏ bú.

- Các trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi cần tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ, bảo đảm vệ sinh môi trường, chất lượng nước và phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời.

Theo Ngọc Minh

Đời sống pháp luật

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