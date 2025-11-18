Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Kiểm tra, lấy mẫu 162 sản phẩm của Mailisa

Ngày 18-11, theo thông tin từ Tuổi trẻ, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, liên quan đến việc cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" ra thị trường. Theo phản ánh của báo chí, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm thuộc nhãn hiệu DOCTOR MAGIC

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị triển khai chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm tiến hành lấy mẫu các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng nêu trên đang lưu hành trên địa bàn. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu.

Cục Quản lý dược yêu cầu ưu tiên lấy mẫu các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như mỹ phẩm làm trắng da, sản phẩm chống nắng và sản phẩm ghi hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em.

Ngoài hệ thống kiểm nghiệm địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ lấy mẫu quy mô toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và sàn thương mại điện tử.

Các đơn vị này phải gửi đầy đủ kết quả kiểm nghiệm, đồng thời báo cáo hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh, Cục Quản lý dược yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, lưu thông, sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Các địa phương phải rà soát theo danh mục 162 sản phẩm và gửi báo cáo về cục.

Sở Y tế TP.HCM, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra trực tiếp Công ty MK Skincare về việc chấp hành các quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Sở phải xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp hồ sơ và kết quả kiểm nghiệm

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu chính Công ty MK Skincare phải báo cáo cụ thể việc kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định và gửi kèm toàn bộ kết quả các mẫu đã kiểm. Cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Bà Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật nổi tiếng thời gian qua trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Mailisa còn bán nhiều loại với công dụng khác như kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo cấu trúc da... Giá cả khá phong phú, dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Trong đó bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic đã ra đời tại Hong Kong (Trung Quốc) và được thẩm mỹ viện Mailisa nhập khẩu chính hãng, phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Hiện trên website chính thức của Mailisa các sản phẩm này vẫn đang được chào bán với giá từ 120.000 - 2,7 triệu đồng.

Sở dĩ thông tin về Mailisa được quan tâm bởi cách đây ít hôm, thông tin lực lượng công an xuất hiện ở các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

Đến nay mặc dù cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chính thức liên quan đến chuỗi thẩm mỹ Mailisa, sự việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề minh bạch trong hoạt động thẩm mỹ, nguồn gốc và chất lượng của các sản phẩm mỹ phẩm được nhiều người theo dõi.