Bóc trần 3 CÂU NÓI độc hại người EQ thấp hay nói khi chứng kiến vợ chồng nhà khác cãi nhau

Trong cuộc sống, chứng kiến những cặp vợ chồng cãi vã, tranh luận là điều không hiếm gặp. Dù đó là những vấn đề nhỏ nhặt hay những xung đột nghiêm trọng, phản ứng của người ngoài luôn là một câu chuyện đáng lưu tâm. Đặc biệt, người có chỉ số EQ thấp (trí tuệ cảm xúc kém) thường có những hành động và lời nói khiến tình hình căng thẳng thêm, thậm chí gây tổn thương cho cả hai bên.

Khi chứng kiến một cuộc cãi vã giữa vợ chồng người khác, người EQ thấp không chỉ nhanh chóng đề xuất giải pháp “ly hôn” mà còn thường phát ngôn ba điều dễ gây phản cảm và tổn thương sâu sắc. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những điều đó, đồng thời giúp bạn nhận diện và tránh rơi vào tình huống tương tự.

1. "Ly hôn càng sớm càng tốt"

Điều dễ nhận thấy nhất khi người có EQ thấp chứng kiến vợ chồng người khác cãi nhau chính là việc họ vội vàng khuyên ly hôn. Với họ, ly hôn là cách duy nhất để thoát khỏi mối quan hệ “đầy đau khổ” mà họ đang chứng kiến. Họ không suy nghĩ đến những nỗ lực hàn gắn, các nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn hay cảm xúc của các bên.

Việc khuyên ly hôn quá vội vàng, nhất là khi chưa hiểu rõ câu chuyện, có thể khiến người đang gặp khủng hoảng thêm mất phương hướng, cảm thấy bị bỏ rơi và tổn thương. Hơn nữa, nó cũng phản ánh sự thiếu thấu cảm và khả năng xử lý tình huống của người nói, gây ra tác động tiêu cực cả về mặt tinh thần lẫn các mối quan hệ xung quanh.

2. “Thế này thì bảo sao không cãi nhau?”

Ngoài lời khuyên ly hôn, một câu nói phổ biến khác của người EQ thấp khi thấy vợ chồng người khác cãi vã là kiểu bình luận mang tính trách móc hoặc đổ lỗi: “Thế này thì bảo sao không cãi nhau?”, “Anh/chị đâu có tôn trọng nhau”, “Người này cũng chẳng tốt hơn gì”.

Những câu nói này không những không giúp giảm căng thẳng mà còn góp phần làm gia tăng sự đối đầu. Nó khiến những người đang đau lòng cảm thấy bị phán xét, không được cảm thông và hỗ trợ. Đây chính là biểu hiện của sự thiếu khéo léo trong giao tiếp, không hiểu được sức mạnh của lời nói trong các tình huống nhạy cảm.

3. So sánh và kể lể những câu chuyện “tồi tệ hơn”

Một phản ứng khác cũng thường thấy ở người EQ thấp là họ hay đưa ra những so sánh hoặc kể lể về những trường hợp tồi tệ hơn mà họ từng biết, nhằm ám chỉ rằng “vợ chồng người ta còn khổ hơn” hoặc “người này còn không như thế kia”.

Mục đích có thể là để làm nhẹ bớt câu chuyện hoặc muốn thể hiện mình hiểu biết, nhưng thực chất lại tạo cảm giác vô cùng khó chịu và thiếu tôn trọng. Người đang trải qua mâu thuẫn không cần nghe những câu chuyện khác mà cần được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ chân thành. So sánh như vậy chỉ khiến họ cảm thấy cô đơn hơn trong đau khổ và có thể khiến các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Vì sao người EQ thấp lại hành xử như vậy?

Người có trí tuệ cảm xúc thấp thường thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, đồng thời không biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông. Họ thường phản ứng theo cảm xúc bộc phát hoặc theo quan điểm cá nhân mà không quan tâm đến tác động của lời nói hay hành động.

Trong trường hợp thấy vợ chồng người khác cãi vã, vì không biết cách hỗ trợ, họ dễ rơi vào việc phán xét, trách móc hoặc đưa ra lời khuyên thiếu suy nghĩ. Đây cũng là cách họ vô tình thể hiện sự bất lực hoặc ngại đối diện với vấn đề thực sự.

Thay vì vội vàng can thiệp hay phán xét, người có EQ cao sẽ lựa chọn những cách tiếp cận tinh tế và đầy đồng cảm hơn. Dưới đây là một số gợi ý:

Lắng nghe và đồng cảm: Đôi khi, chỉ cần có người sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét đã là sự an ủi lớn với người đang gặp khó khăn.

Không vội vàng khuyên ly hôn: Ly hôn là quyết định nghiêm trọng, cần được suy nghĩ kỹ càng. Hãy nhắc nhở người trong cuộc nên trao đổi với nhau hoặc tìm đến chuyên gia tư vấn trước khi đưa ra quyết định.

Không đưa ra nhận xét hoặc đổ lỗi: Hạn chế nói những câu mang tính công kích hay trách móc, thay vào đó khuyến khích họ nhìn nhận vấn đề khách quan.

Hỗ trợ bằng những câu hỏi mở: Thay vì phán xét, hãy hỏi những câu như: “Anh/chị cảm thấy thế nào?”, “Có điều gì em có thể giúp không?”, để người ta có cơ hội chia sẻ.

Giữ khoảng cách và tôn trọng quyền riêng tư: Không can thiệp quá sâu nếu không được mời, để tránh tạo ra căng thẳng không cần thiết.

Thấy vợ chồng người khác cãi vã là tình huống nhạy cảm, đòi hỏi sự tinh tế và thấu hiểu cao trong cách ứng xử. Người có trí tuệ cảm xúc thấp thường dễ rơi vào những lỗi phổ biến như khuyên ly hôn vội vàng, trách móc hoặc kể lể những câu chuyện không phù hợp, làm tổn thương và làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Ngược lại, người có EQ cao sẽ lựa chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, hỗ trợ bằng sự cảm thông và lắng nghe.

Chúng ta ai cũng có thể là người bạn, người thân đáng tin cậy trong những lúc khó khăn của người khác nếu biết làm chủ cảm xúc và lời nói của mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà người đang cãi vã cần không phải là những lời khuyên vội vàng, mà chỉ đơn giản là một tấm lòng thấu hiểu và chia sẻ.