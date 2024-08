Bom tấn đứng top 1 toàn cầu hiện tại: Thống trị 83 quốc gia, nữ chính là mỹ nhân đẹp nhất thế giới một thời

Bộ phim The Union (Liên Minh Tuyệt Mật) đánh dấu sự trở lại của Bond girl đình đám một thời Halle Berry đã leo lên top 1 lượt xem Netflix toàn cầu, thống trị tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ theo số liệu từ trang Flix Patrol cho biết.

The Union là bộ phim hài hành động gián điệp Mỹ năm 2024 do Julian Farino đạo diễn, với sự tham gia của cặp sao Mark Wahlberg và Halle Berry. Bộ phim The Union kể về Mike (Mark Wahlberg), một anh chàng thợ xây chân chất, sống cuộc đời bình dị với những buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Khi Roxanne (Halle Berry), mối tình đầu của anh bất ngờ trở lại sau bao năm xa cách, cuộc sống vốn yên bình của Mike bỗng trở nên sóng gió. Điều anh nghĩ là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc lại hóa ra là một âm mưu tình báo quốc tế đầy kịch tính.

Tin tặc đã truy cập vào thông tin cá nhân của tất cả nhân viên chính phủ phương Tây, từ binh lính đến cảnh sát và FBI. Đặc vụ Roxanne và ông chủ Tom (JK Simmons) có nhiệm vụ lấy lại những tư liệu quý giá để ngăn nó rơi vào tay kẻ xấu. Tổ chức mang tên The Union, là một cơ quan nhỏ, cực kỳ bí mật trong chính phủ, tương tự như hoạt động của CIA. Bắt cóc Mike từ New Jersey đến London, Roxanne nhờ anh giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ có rủi ro cao này và điều này đẩy anh vào một nhiệm vụ tình báo của Mỹ, kết hợp các yếu tố hành động, hài hước và kịch tính.

Điểm nhấn của The Union (2024) phải kể đến sự góp mặt của cặp nam nữ diễn viên chính Mark Wahlberg và Halle Berry - mỹ nhân từng được bầu chọn là người đẹp nhất thế giới. Khán giả vô cùng tò mò về phản ứng hóa học cũng như sự phối hợp ăn ý của 2 ngôi sao trong những pha hành động và tình huống hài hước trong phim. Ngoài 2 nhân vật chính, phim còn có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alice Lee, Jackie Earle Haley và J. K. Simmons.

Bộ phim đã ra mắt với điểm đánh giá cao trên Rotten Tomatoes, hiện đang nhận được 70% số điểm đánh giá từ các nhà phê bình trên trang web tổng hợp đánh giá. “The Union đã nhanh chóng khiến tôi bất ngờ. Cốt truyện của phim không có gì quá mới lạ: một nhiệm vụ bí mật thất bại, một điệp viên bí ẩn và một người dân thường bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Nghe có vẻ quen thuộc đúng không? Nhưng cách mà các biên kịch xây dựng và phát triển câu chuyện lại vô cùng ấn tượng. Thay vì lặp lại những công thức cũ, The Union mang đến những tình huống bất ngờ và những pha hành động gay cấn, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Điều làm tôi thích nhất ở bộ phim này chính là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố hành động, kịch tính và hài hước. Các tình tiết được đẩy lên cao trào một cách hợp lý, tạo ra những cú twist bất ngờ nhưng vẫn rất hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hành động gián điệp để thư giãn vào cuối tuần thì The Union chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đảm bảo bạn sẽ có những giờ phút giải trí thú vị!", một khán giả đánh giá trên IMDB.

“Địa điểm đẹp như tranh vẽ, diễn xuất của dàn diễn viên không còn nghi ngờ gì nữa, Halle Berry trông đẹp hơn bao giờ hết, tôi nghĩ nó là một bộ phim giải trí rất tốt” là một bình luận khác.