Bong bóng AI vẫn chỉ là đồn đoán, một công ty đã mất trắng 50 tỷ USD vốn hóa: Cái tên rất quen thuộc với “sóng gió”

Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu SoftBank giảm hơn 8%, xuống còn 21.300 yên, khiến giá trị vốn hóa của tập đoàn “bốc hơi” khoảng 53 tỷ USD chỉ trong một tuần. Đây là mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Trước đó, mã này đã tăng gần 3% trong phiên thứ Năm nhưng lại giảm tới 10% vào thứ Tư, đánh dấu ngày giao dịch tệ nhất kể từ tháng 4 năm nay.

SoftBank của tỷ phú "liều ăn nhiều" Masayoshi Son từ lâu đã không còn xa lạ với những đợt biến động mạnh do phong cách đầu tư của ban lãnh đạo. Hiện tại, đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với danh mục trải dài từ hạ tầng, bán dẫn cho đến các ứng dụng AI.

Vì tỷ trọng AI trong danh lục đầu tư lớn nên khi tâm lý của giới đầu tư đang dần thay đổi bởi giá cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, trong khi lợi nhuận thực tế vẫn chưa theo kịp kỳ vọng, SoftBank không tránh khỏi bị bán tháo.

Nhà phân tích cấp cao David Gibson của công ty MST Financial cho rằng, cổ phiếu SoftBank giảm mạnh vì nhiều nhà đầu tư xem đây là cách duy nhất để gián tiếp nắm giữ cổ phần của OpenAI. Tuy nhiên, sự hưng phấn này đang nhường chỗ cho tâm lý thận trọng, khi nhiều mối quan hệ hợp tác của OpenAI vẫn chỉ ở giai đoạn tiềm năng và các nguồn tài trợ chưa thực sự rõ ràng.

Đà giảm của SoftBank còn chịu tác động từ thông tin liên quan đến OpenAI. Giám đốc điều hành Sam Altman được cho là đã thảo luận với chính phủ Mỹ về các khoản bảo lãnh vay liên bang nhằm hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất chip. Trước đó, Giám đốc tài chính của OpenAI cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án bán dẫn.

SoftBank hiện đang nắm quyền kiểm soát Arm Holdings, nhà thiết kế chip có trụ sở tại Anh, chuyên cung cấp công nghệ cho các bộ xử lý di động và hệ thống AI trên toàn cầu. Cổ phiếu của Arm, niêm yết trên sàn Nasdaq, cũng giảm 1,21% trong phiên giao dịch đêm qua. Trong khi đó, SoftBank từng xem xét việc mua lại nhà sản xuất chip Marvell Technology của Mỹ hồi đầu năm nay, cho thấy tham vọng mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn của tập đoàn vẫn chưa dừng lại.

Không chỉ SoftBank, các cổ phiếu công nghệ lớn khác tại Nhật Bản cũng giảm mạnh. Advantest, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra bán dẫn, giảm hơn 6%; Renesas Electronics giảm gần 4%; còn Tokyo Electron, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip, giảm 1,46%. Ở châu Á, cổ phiếu của TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới – giảm 0,6%. SK Hynix, nhà cung cấp linh kiện cho Nvidia, mất hơn 1%, trong khi Samsung Electronics giảm 0,5%.

Đà bán tháo này nối tiếp xu hướng giảm của nhóm cổ phiếu AI tại Mỹ. Qualcomm mất gần 4% dù công bố kết quả kinh doanh khả quan, do cảnh báo có thể mất hợp đồng với Apple trong tương lai. AMD giảm 7%, trong khi Palantir và Oracle lần lượt giảm khoảng 7% và 3%. Các mã công nghệ lớn khác như Nvidia và Meta Platforms cũng kết thúc phiên trong sắc đỏ.

Sự phấn khích xoay quanh lĩnh vực AI đang dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đang hình thành một bong bóng công nghệ mới. Nhiều chuyên gia cho rằng định giá của các công ty AI hiện nay có dấu hiệu tương đồng với thời kỳ bong bóng dot-com cuối thập niên 1990, khi giá cổ phiếu tăng vượt xa lợi nhuận thực tế.

Laura Cooper, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Nuveen, nhận định rằng tác động của trí tuệ nhân tạo đối với nền kinh tế là không thể phủ nhận, song những cú điều chỉnh mạnh như hiện nay là điều không thể tránh khỏi. Bà cho rằng còn quá sớm để gọi đây là một bong bóng, bởi chi tiêu vốn cho AI hiện nay phần lớn được tài trợ bởi các tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh, thay vì dựa vào tín dụng giá rẻ hay đầu cơ.

Theo bà Cooper, rủi ro lớn nhất hiện nay không phải là bong bóng vỡ, mà là “sự mệt mỏi về định giá” – khi nhà đầu tư ngày càng chán nản với việc phải trả mức giá quá cao cho lợi nhuận từ AI mà vẫn chưa thấy kết quả thực tế đủ nhanh.

