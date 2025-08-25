Xuất hiện 4 cổ đông lớn mới tại Stanley Brothers

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) đã có báo cáo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (Stanley Brother, MCK: VUA) về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 12/8/2025, BĐS Thành Vinh đã mua vào gần 6,6 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 19,366% vốn tại Stanley Brother.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang, Công ty TNHH MTV Vipico và Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam (Gen Cons Việt Nam) cũng mua vào lượng lớn cổ phiếu VUA, qua đó nâng sở hữu tại Stanley Brother lên lần lượt là 24,672%; 18,342% và 24,64%.

Bốn pháp nhân này nắm giữ tổng cộng 29,4 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 86,97% vốn điều lệ Stanley Brothers. Trước đó, cả 4 doanh nghiệp trên đều không nắm giữ cổ phiếu VUA nào.

Đáng chú ý, cả 4 cổ đông lớn mới của Chứng khoán Stanley Brother đều có mối quan hệ mật thiết với Rox Group của doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

'Bóng' Rox Group tại Chứng khoán Stanley Brothers

Đầu tiên phải kể đến BĐS Thành Vinh, được thành lập tháng 10/2018; trụ sở tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (cũ).

Khi mới thành lập, BĐS Thành Vinh có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập có CTCP Bất động sản Hano - Vid (Hano - Vid) góp 90%, Tổng Giám đốc Lê Đức Đông góp 5% và ông Phạm Tiến Đạt.

Tháng 1/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 555 tỷ đồng vào tháng 2/2019.

Từ tháng 1/2022, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tháng 3/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng.

BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

TNR Stars Thái Hòa nằm trong dự án có tổng diện tích 28,96 ha, mật độ xây dựng 44%. Dự án được thiết kế xây dựng với mô hình shophouse, shopvilla, liền kề và biệt thự, sở hữu 2 tiểu khu Long Sơn & Thiên Long.

BĐS Thành Vinh từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.

MSB không chỉ là đối tác chiến lược của Rox Group mà còn có mối quan hệ mật thiệt với tập đoàn này.

Cụ thể, năm 2007, VID Group (tiền thân của TNG Holdings, nay là ROX Group) đã mua cổ phần tại Maritime Bank (nay là MSB).

Thời điểm đó, ông Trần Anh Tuấn, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Năm 2008, ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Maritime Bank. Từ năm 2012 đến nay, ông Tuấn nắm giữ "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT MSB. Ông Trần Anh Tuấn được biết đến là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường- Chủ tịch HĐQT ROX Group.

Ngoài ra, bà Hường còn từng là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Maritime Bank, đại diện cho phần vốn góp của VID Group tại ngân hàng này.

Quay trở lại với các cổ đông lớn mới của Chứng khoán Stanley Brother, Gen Cons Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2015, có trụ sở tại tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (cũ), TP.Hà Nội với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam.

Tháng 12/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Rox Cons Việt Nam và tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025) là Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam như hiện tại.

Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Sao Kim (công ty con của Rox Group) được biết đến là cổ đông sáng lập của Gen Cons Việt Nam.

Hiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977) là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Gen Cons Việt Nam. Ngoài ra, ông Hùng còn là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP Xây dựng địa ốc 501.9. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2013, có cùng trụ sở với Gen Cons Việt Nam.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Gen Cons Việt Nam đang sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng.

Nguồn: MSB

Ngoài ra, cũng theo danh sách này, Công ty CP Rox Key Holdings (công ty con của Rox Group) nắm giữ 39 triệu cổ phiếu MSB (tương ứng 1,5%).

Một cổ đông lớn mới khác của Stanley Brother là Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (Nam Quang). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2005, có trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP.Hải Phòng.

Nam Quang được biết đến là "ông trùm" Khu công nghiệp tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với hàng loạt dự án đình đám, trong đó có: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha).

Hai dự án này hiện do Công ty CP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Managenment (công ty con của Rox Key Holdings) quản lý.

Cổ đông lớn cuối cùng của Stanley Brothers là Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico). Vipico là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Rox Signature; tổng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.