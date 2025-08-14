Brooklyn Beckham và vợ ái nữ nhà tỷ phú bị chê "phô trương", làm tổn thương sâu sắc bố mẹ đẻ

Cách đây vài ngày, Brooklyn Beckham – con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz đã tổ chức buổi lễ làm mới lời thề hôn nhân tại điền trang thuộc sở hữu gia đình Peltz ở Westchester, New York. Sự kiện được tổ chức trang trọng, kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cặp đôi.

Theo loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Nicola diện lại chiếc váy cưới cổ điển từng thuộc về mẹ cô, kết hợp cùng trang sức đắt giá, trong đó nổi bật là chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 1,3 triệu bảng Anh (hơn 41 tỷ đồng). Buổi lễ được chủ trì bởi tỷ phú Nelson Peltz – bố của Nicola với sự góp mặt của nhiều thành viên gia đình nhà gái.

Con trai cả nhà Beckham và vợ làm mới lời thề cưới

Tuy nhiên, truyền thông Anh, trong đó có The Sun dẫn nguồn tin cho rằng việc làm mới lời thề chỉ sau ba năm chung sống là hành động "phô trương giàu có" và không thực sự cần thiết. Thông thường, nhiều cặp đôi chọn tổ chức vào những cột mốc dài hơn, như 5 hay 10 năm, để đánh dấu chặng đường hôn nhân.

Điều gây chú ý hơn cả là gia đình Beckham hoàn toàn vắng bóng trong buổi lễ. Không một thành viên nào của nhà Beckham xuất hiện trong hình ảnh hay thông tin liên quan, cũng không được báo trước về sự kiện. Nguồn tin thân cận tiết lộ điều này khiến David và Victoria Beckham cảm thấy "tổn thương sâu sắc", thậm chí có cảm giác như đang "mất đi cậu con trai".

Ngày vui của Brooklyn Beckham và vợ không có sự xuất hiện của bất kỳ thành viên nào nhà Beckham

Khoảnh khắc cặp đôi hạnh phúc với tổ ấm nhỏ

Một số ý kiến cho rằng Brooklyn ngày càng gắn bó với gia đình Peltz hơn là nhà Beckham, nhất là sau khi anh chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống cùng vợ. Trước đó, mối quan hệ giữa hai gia đình từng được đồn đoán có những rạn nứt, đặc biệt là từ thời điểm chuẩn bị đám cưới xa hoa của Brooklyn và Nicola vào năm 2022. Khi ấy, thông tin về việc Victoria không phải là người thiết kế váy cưới cho con dâu đã dấy lên tin đồn "lạnh nhạt" giữa hai bên.

Dù vậy, Brooklyn và Nicola vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội. Cả hai kết hôn vào tháng 4/2022 trong một buổi lễ xa hoa trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh tại dinh thự ven biển của gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida. Kể từ đó, cặp đôi luôn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện thời trang, giải trí và các kỳ nghỉ sang trọng.

Trước làn sóng bình luận trái chiều, người hâm mộ của Brooklyn và Nicola tranh cãi nảy lửa. Một số cho rằng đây chỉ là lựa chọn cá nhân của cặp đôi để kỷ niệm tình yêu, không đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đồng tình với nhận định rằng việc tổ chức buổi lễ hoành tráng như vậy trong bối cảnh mối quan hệ gia đình nội – ngoại có phần nhạy cảm là thiếu tinh tế.

Hiện tại, Brooklyn Beckham chưa lên tiếng phản hồi về những bình luận cho rằng anh "phô trương" và "bỏ quên" gia đình ruột. Trong khi đó, truyền thông Anh dự đoán sự kiện lần này có thể tiếp tục làm sâu thêm khoảng cách giữa nhà Beckham và nhà Peltz, vốn đã được nhắc đến nhiều trong các tin đồn suốt thời gian qua.