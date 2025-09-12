BSR dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng

Sự kiện tập trung giới thiệu phương án tăng vốn điều lệ quy mô lớn, đồng thời cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và tiến độ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Dự án điều chỉnh).

Tại buổi họp, đại diện BSR trình bày chi tiết phương án phát hành thêm 5.007.306.879 cổ phiếu thông qua hai hình thức là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 50.073 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu bổ sung này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng cho dự án Nâng cấp mở rộng – dự án trọng điểm quốc gia với mục tiêu nâng công suất chế biến từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Ban lãnh đạo BSR nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính, bảo đảm khả năng triển khai dự án đúng tiến độ và định hướng tăng trưởng dài hạn.

Về tiến độ triển khai, hiện BSR đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xin ý kiến Đại Hội Đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn, dự kiến diễn ra trong quý III-IV năm 2025.

Bên cạnh phương án vốn, BSR báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 khả quan với lợi nhuận sau thuế vượt 166% kế hoạch cả năm ngay trong nửa đầu năm

Doanh thu và sản lượng đều duy trì ổn định nhờ biên lợi nhuận tích cực, cơ cấu sản phẩm hợp lý, cùng với hiệu quả vận hành ổn định sau kỳ bảo dưỡng tổng thể năm 2024. Thành quả này củng cố vị thế tài chính vững chắc của doanh nghiệp, tạo dư địa thuận lợi để triển khai các dự án chiến lược.

Các nhà đầu tư đặt câu hỏi tới BSR

Ban lãnh đạo BSR cũng cập nhật tiến độ dự án NCMR đang được triển khai đúng kế hoạch, với các mốc quan trọng về thiết kế kỹ thuật tổng thể, hồ sơ mời thầu EPC và các thủ tục vay vốn quốc tế (ECA) đang được xúc tiến.

Khi hoàn thành, dự án NCMR sẽ nâng cao đáng kể công suất của BSR từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày, giúp doanh nghiệp đón đầu nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Đại diện lãnh đạo BSR thông tin về phương án tăng vốn và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Phát biểu tại sự kiện, đại diện BSR gửi lời cảm ơn tới cộng đồng các nhà phân tích, đại diện quỹ đầu tư và công ty chứng khoán đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Công ty cam kết tiếp tục minh bạch trong công bố thông tin, duy trì đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư, và nỗ lực mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Buổi Analyst Meeting 2025 khép lại với sự quan tâm tích cực từ giới đầu tư, tạo thêm động lực để BSR hiện thực hóa mục tiêu tăng vốn, triển khai dự án NCMR và củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành lọc – hóa dầu Việt Nam.