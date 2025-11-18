Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh 2 cha con trong quán ăn ở Hà Nội gây tranh luận gắt: Người đăng không sai, nhưng tại sao vẫn bị “ném đá” ngược?

18-11-2025 - 07:20 AM | Sống

Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Mới đây, một phụ huynh đăng tải hình ảnh hai cha con trong một quán ăn sáng ở Hà Nội, kèm theo lời nhận xét khá gay gắt. Theo chia sẻ của người này, đây là lần thứ hai họ gặp gia đình này tại quán. Cậu bé khá lớn nhưng vừa vào bàn đã chúi mắt vào chơi điện tử, còn người bố thì vừa thổi vừa xúc từng thìa cháo đút cho con.

Thế nhưng điều khiến người đăng bức xúc là thái độ của đứa trẻ: vẫn cau có, gắt gỏng, phàn nàn nóng, rồi khó chịu vì “không vừa ý”. Người bố dù vậy vẫn nhẹ nhàng: “Ừ thì con cứ chơi điện tử đi rồi bố thổi…”.

Trong bài đăng, người chia sẻ viết: “Là con tôi thì tôi cho ăn vài phát đập… chứ không phải bố xúc cho ăn rồi còn thái độ lồi lõm. Không hiểu vị phụ huynh trong ảnh nghĩ gì nữa”.

Ngay lập tức, bức ảnh lan truyền mạnh mẽ và trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Nhưng điều bất ngờ là người đăng bài dù nêu quan điểm không sai lại vấp phải nhiều bình luận phản đối, thậm chí phê phán ngược.

Bức ảnh 2 cha con trong quán ăn ở Hà Nội gây tranh luận gắt: Người đăng không sai, nhưng tại sao vẫn bị “ném đá” ngược?- Ảnh 1.

Bức ảnh gây tranh cãi

Không ít người đồng tình với lập luận rằng việc nuông chiều con thái quá có thể gây ra hệ quả lâu dài. Một đứa trẻ quá quen với việc được phục vụ từng ly từng tí, từ chuyện ăn uống đến việc tự chăm sóc bản thân, dễ thiếu kỹ năng tự lập và tinh thần trách nhiệm.

Một đứa trẻ lớn rồi mà vẫn được bố đút từng thìa là điều không phù hợp. Bên cạnh đó, việc để trẻ vừa ăn vừa chơi điện tử là thói quen khó sửa và gây hại. Sự cáu kỉnh, không biết điều của trẻ có thể phản ánh cách giáo dục “sợ con khổ”, “sợ con mệt” của cha mẹ.

Ở góc độ giáo dục, điều này không mới. Các chuyên gia vẫn luôn nhấn mạnh: cha mẹ yêu thương nhưng phải để con làm những việc thuộc trách nhiệm của tuổi mình. Tự ăn, tự mặt, tự thu dọn… đều là nền tảng hình thành tính tự lập.

Nhưng vấn đề khiến người đăng bài bị “ném đá” chính là hành vi công khai rõ mặt hình ảnh người khác mà không xin phép. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động vượt quá giới hạn. Hành vi này không chỉ thiếu tinh tế mà còn vi phạm quyền riêng tư cơ bản, đặc biệt khi có trẻ em trong ảnh.

Bên cạnh đó, một khoảnh khắc không thể phản ánh đầy đủ cách một gia đình nuôi dạy con, nhưng lại có thể tạo ra định kiến nặng nề khi bị đưa lên mạng xã hội. Đánh giá người khác qua vài phút chứng kiến rồi phán xét công khai là điều khó chấp nhận.

Một số người phân tích: “Có thể người bố có lý do riêng: con bệnh, cáu, hoặc đó là cách gia đình họ lựa chọn tạm thời. Người ngoài nhìn 5 phút không thể hiểu câu chuyện 5 năm”.

Giáo dục con tự lập là cần thiết. Nhưng giáo dục người lớn về tôn trọng quyền riêng tư cũng quan trọng không kém.

