Bức ảnh bé gái nhận thưởng Học sinh giỏi khiến cư dân mạng ồ ạt bình luận: "Em này lớn lên kiểu gì cũng thành người nổi tiếng!"

Mới đây, cộng đồng mạng lại rần rần chia sẻ một bức ảnh cũ chụp tại lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 1992. Trong khung hình mộc mạc mang đậm màu sắc hoài niệm thời bao cấp - đầu những năm 90, một cô bé học sinh quàng khăn đỏ, tóc mái bằng ngắn ngang vai đang nghiêm túc cầm trên tay giấy khen cùng phần thưởng gói giấy hoa cẩn thận.

Đứng cạnh cô giáo với tấm bảng gỗ đề dòng chữ nắn nót "Lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng", nhân vật chính nhỏ tuổi nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng tắp và khuôn miệng cười mỉm đầy duyên dáng đã khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Dù bức ảnh đã chụp cách đây hơn ba thập kỷ, dân tình vẫn dễ dàng nhận ra nét quen thuộc không lẫn vào đâu được: Đây chính là ca sĩ Mỹ Tâm thuở còn là cô học trò nhỏ tại Đà Nẵng!

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận thích thú từ cư dân mạng xuất hiện: "Nhìn đôi mắt với khuôn miệng kia là biết tương lai không làm "chị đại" Vbiz thì cũng làm "Họa mi tóc nâu" rồi"; "Học sinh giỏi toàn diện từ nhỏ, đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết!"; "Dự đoán em gái nhỏ này sau này mở concert là cháy vé trong vài phút, sân vận động mấy chục nghìn người hát theo không sót một chữ"; "em này lớn lên kiểu gì cũng nổi tiếng".

Bức ảnh gây bão mạng của Mỹ Tâm

Học vấn chuẩn "con nhà người ta": Từ bé gái nhận thưởng đến Thủ khoa Nhạc viện

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình sáng cùng thần thái tự tin từ ngày bé, giọng ca Ước gì còn khiến công chúng trầm trồ bởi thành tích học tập và nền tảng đào tạo âm nhạc bài bản.

Ít ai biết, ngay từ năm 6 tuổi, Mỹ Tâm đã bắt đầu theo học múa ballet, sau đó cô tiếp tục rèn luyện thêm năng khiếu với đàn guitar và organ. Suốt những năm học cấp hai, cô nữ sinh Đà Nẵng liên tục ẵm nhiều giải thưởng âm nhạc tại trường và các hội thi thành phố. Đến năm 16 tuổi, cô đã bắt đầu ghi danh trên nhiều sân khấu ca nhạc học sinh, sinh viên.

Với năng khiếu vượt trội, Mỹ Tâm từng được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội, nhưng vì một số lý do cá nhân nên cô không theo học. Đến năm 1997, cô quyết định Nam tiến và theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Sau thời gian miệt mài rèn luyện, Mỹ Tâm xuất sắc tốt nghiệp với vị trí Thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc. Nhờ thành tích này, cô từng được Nhạc viện xét cấp học bổng cử đi du học nước ngoài. Tuy nhiên, vì quyết tâm theo đuổi dòng nhạc Pop thay vì thính phòng cổ điển, nữ ca sĩ đã nhường lại suất học bổng danh giá ấy cho người khác.

Từ tấm giấy khen học sinh giỏi năm 1992 cho đến tấm bằng thủ khoa Nhạc viện, chặng đường nỗ lực của "cô bé trong ảnh" chính là lời khẳng định: Đã tài năng lại còn chăm chỉ, không trở thành ngôi sao hàng đầu thì quả là chuyện lạ!