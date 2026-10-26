Thử dùng iPhone 18 Pro Max trong 3 tuần, tôi thấy “cũng được” nhưng vẫn sẽ chọn mua điện thoại Trung Quốc

Dù iPhone 18 Pro Max trông chẳng khác gì phiên bản tiền nhiệm, nhưng bên trong lại sở hữu hàng loạt nâng cấp đắt giá: cụm camera bổ sung thêm các tính năng mới, con chip A20 Pro mang kiến trúc mới đi kèm hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới, dung lượng pin lớn hơn hỗ trợ sạc nhanh hơn, cùng một vài thay đổi về giao diện người dùng trên iOS 27.

Vốn là người thường xuyên sử dụng Android, cây bút Harish Jonnalagadda từ Android Authority đã trải nghiệm iPhone 18 Pro Max làm thiết bị sử dụng chính trong 3 tuần để nhận ra có những thứ mà thiết bị nhà Táo gây ấn tượng nhưng cũng có những điểm vẫn thua kém Android.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Camera có tính năng hay nhưng vẫn thua Android

Rõ ràng, khẩu độ có thể thay đổi là điểm nhấn lớn nhất trên hệ thống camera của iPhone 18 Pro Max. Khả năng linh hoạt điều chỉnh thủ công từ f/1.48 đến f/4.0 mang lại sự đa dụng vượt trội — đặc biệt là trong các điều kiện chụp thiếu sáng.

Bạn hoàn toàn có thể chỉ cần để ở chế độ Tự động (Auto) và không cần bận tâm thêm nhưng sự xuất hiện của tùy chọn này thực sự là một điểm cộng về tính linh hoạt. Ngoài ra, rất có thể chúng ta sẽ lại thấy các nhà sản xuất Android mang tính năng này trở lại chỉ vì Apple đã tiên phong áp dụng nó.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thích thú hơn cả lại là các tính năng điều khiển thủ công: khả năng tùy chỉnh tốc độ màn hình trập, độ bù trừ sáng và cân bằng trắng là những bổ sung vô cùng đáng giá.

Tôi cũng rất chuộng việc có thể can thiệp chỉnh sửa Phong cách Nhiếp ảnh sau khi đã chụp xong; điều này giúp việc thay đổi tông màu cho bức ảnh trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tính năng Camera Looks của Google trên chiếc Pixel 11 Pro XL cũng làm điều tương tự, nhưng lại không thể chuyển sang phong cách khác sau khi ảnh đã được lưu.

Về chất lượng hình ảnh, iPhone 18 Pro Max nhỉnh hơn một chút so với thế hệ trước, tương đương với Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL.

Các mẫu flagship đến từ Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế áp đảo ở mảng này nhờ sử dụng các cảm biến camera độ phân giải cao cùng thuật toán xử lý hình ảnh; cá nhân tôi vẫn sẽ ưu tiên chọn Find X9 Ultra hoặc Vivo X300 Ultra thay vì iPhone 18 Pro Max nếu mục đích duy nhất là chụp ảnh.

Dù vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu ở khả năng quay video. Mặc dù X300 Ultra rất xuất sắc về mặt kỹ thuật, tôi nhận thấy tiêu cự 24mm trên iPhone dễ thao tác và sáng tạo hơn so với tiêu cự 35mm của Vivo.

Chip A20 Pro chính thức "tuyên chiến" với phần còn lại

Việc trang bị vi xử lý A20 Pro năm nay không đơn thuần là một đợt nâng cấp chu kỳ thông thường; chuyển sang tiến trình 2nm đã mang lại mức tăng trưởng hiệu năng toàn diện và vượt bậc.

Trên công cụ Geekbench, tôi ghi nhận điểm số đơn nhân tăng 19% và đa nhân tăng 22% so với con chip A19 Pro năm ngoái, biến đây trở thành nền tảng di động có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện nay. Tất nhiên, khi Qualcomm và MediaTek cũng đang rục rịch chuyển sang kiến trúc 2nm trên các thiết bị mới nhất, sẽ rất thú vị để xem liệu Apple có giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình hay không.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong kiến trúc bộ nhớ đã giúp thiết kế tổng thể của chip trở nên tối ưu và tiết kiệm điện năng hơn nhiều. Sự thay đổi này cho phép Apple trang bị một hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới với buồng hơi áp trực tiếp lên bề mặt chip A20 Pro.

Đây chính là điểm nâng cấp mang lại khác biệt rõ rệt nhất trong quá trình sử dụng hàng ngày: iPhone 18 Pro Max duy trì hiệu năng đỉnh trong thời gian dài tốt hơn hẳn mà không gặp phải tình trạng quá nhiệt.

Vấn đề nhiệt độ vốn là nỗi đau đầu trên các flagship Android suốt 15 tháng qua khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 có xu hướng bị nóng lên rất nhanh, và tôi đang rất chờ đợi xem Qualcomm sẽ xử lý triệt để bài toán này ra sao ở thế hệ mới.

Thời lượng pin cải thiện rõ rệt

Khác với các dòng flagship Android, iPhone 18 Pro Max không sử dụng công nghệ pin silicon-carbon. Mặc dù vậy, viên pin dung lượng 5.391mAh vẫn lớn hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm, kéo theo thời lượng sử dụng thực tế tăng lên đáng kể.

Phần lớn sự cải thiện này đến từ khả năng tối ưu năng lượng tuyệt vời của tiến trình 2nm; tôi hoàn toàn có thể sử dụng iPhone 18 Pro Max thoải mái trọn một ngày mà không cần bận tâm.

Ngay cả trong những ngày quay video cường độ cao, chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống phải sạc lại máy trước khi kết thúc ngày làm việc.

Với mức độ sử dụng trung bình, máy dễ dàng trụ được tới một ngày rưỡi, giúp nỗi lo về pin hoàn toàn tan biến. Tốc độ sạc cũng đã được đẩy nhanh hơn; tôi có thể sạc đầy 100% dung lượng pin trong chưa đầy một giờ khi kết hợp cùng bộ sạc USB PD 3.2 công suất 100W.

Thêm vào đó, việc tích hợp chuẩn Qi 2.2 giúp iPhone 18 Pro Max kết nối dễ dàng với mọi đế sạc hoặc sạc dự phòng hỗ trợ Qi 2.2. Dù trước đây tôi vẫn ưu tiên sạc có dây, nhưng công suất sạc không dây 25W hiện tại đã đủ tốt để khiến tôi chuyển sang dùng chuẩn sạc từ tính này.

Mặc dù thời lượng pin chưa thể sánh ngang với các mẫu smartphone sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng cực đại như Find X9 Ultra hay Vivo X300 Ultra, chiếc máy này vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL — vốn là những đối thủ trực tiếp mà Apple hướng tới.

Khả năng Apple chuyển sang công nghệ silicon-carbon là không cao, nhưng những thay đổi tích cực về pin và công nghệ sạc lần này rõ ràng là một tín hiệu rất đáng mừng.

Thiết kế giữ nguyên và điều đó hoàn toàn ổn

iPhone 18 Pro Max sở hữu kích thước vật lý giống hệt bản tiền nhiệm, đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể tận dụng lại các mẫu ốp lưng của 17 Pro Max.

Máy nặng hơn 16g do gánh viên pin lớn hơn, nhưng trải nghiệm cầm nắm thực tế gần như không có sự khác biệt. Dù luôn kỳ vọng vào những nét đột phá về ngoại hình, chúng ta phải thừa nhận rằng Apple, Google và Samsung dường như đã tìm ra "công thức chuẩn" cho ngôn ngữ thiết kế của họ, và việc nhận được những thay đổi nhỏ mang tính nối tiếp về phần cứng đã là một điều may mắn.

Trái ngược lại, các thương hiệu Trung Quốc vẫn không ngừng thử nghiệm những phong cách thiết kế và chất liệu hoàn thiện mới: Xiaomi 17 Ultra sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm, tương tự là mặt lưng da sinh học trên Find X9 Ultra, thiết kế kính nhám hai tông màu trên vivo X300 Ultra, hay các mẫu máy tầm trung như vivo V70 Elite.

Điểm khác biệt duy nhất về ngoại hình trên iPhone 18 Pro Max năm nay nằm ở cụm Dynamic Island: cảm biến hồng ngoại IR hiện đã được ẩn hoàn toàn xuống dưới màn hình, giúp dải khuyết gọn gàng và có chiều dài ngắn hơn.

Mặc dù vẫn chiếm nhiều diện tích hơn so với dạng đục lỗ trên các máy Android, phần khuyết này đã bớt gây xao nhãng hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Tổng thể lại, việc chuyển đổi từ Android sang hệ điều hành iOS (hoặc ngược lại) ở thời điểm năm 2026 đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tuy nhiên quyết định này không chỉ dừng lại ở việc mua một chiếc điện thoại; bạn sẽ cần cân nhắc kỹ về hệ sinh thái phụ kiện, các gói dịch vụ trả phí đi kèm và cả hệ sinh thái thiết bị rộng lớn hơn mà mình đang sử dụng.