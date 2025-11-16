Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của nhiều người bị khóa vĩnh viễn

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành kênh giao tiếp quan trọng, Zalo liên tục hoàn thiện các cơ chế quản lý và vận hành nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn, minh bạch và thân thiện hơn cho người dùng.

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng tính ẩn danh và sự tiện lợi của mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Một cá thể rái cá bị rao bán trên mạng. Những cá thể này sau khi được nuôi nhốt sẽ mất hết bản năng hoang dã tự nhiên.

Zalo siết chặt kiểm soát nội dung buôn bán động vật hoang dã.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), giai đoạn 2020 - 2024 ghi nhận 9.157 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên Internet, chiếm 54,7% tổng số vụ việc cùng thời kỳ. Riêng năm 2024 đã xuất hiện 1.394 trường hợp rao bán tới 218.580 cá thể và sản phẩm động vật hoang dã trên không gian mạng.

Dù ý thức được đây là hành vi bị cấm, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để trục lợi, gián tiếp tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và đẩy các loài quý hiếm đến bờ vực tuyệt chủng.

Trước tình trạng này, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế phối hợp nhanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các bài đăng hay nhóm có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, Zalo tích hợp các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã vào chính sách cộng đồng, nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và giúp việc xử lý trở nên chủ động hơn. Nhờ vậy, hàng loạt nhóm chuyên rao bán sản phẩm từ tê tê, voọc hay các loài rùa ngoại lai, rùa tai đỏ đã bị vô hiệu hóa.

Zalo khuyến cáo người dùng tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, tham gia hoặc bình luận trong các nội dung mua bán, quảng cáo động vật hoang dã. Hành vi này vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa vĩnh viễn.