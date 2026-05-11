Bức ảnh gây bão mạng xã hội của Miu Lê

Chiều 5/12, cư dân mạng rầm rộ loạt thông tin liên quan đến Miu Lê. Hình ảnh Miu Lê mặc chiếc áo có dòng chữ "Điệu đà" viral khắp mạng xã hội. Nhiều chuyên trang bàn chuyện showbiz cũng đồng loạt gọi tên Miu Lê.

Hiện tại, các trang mạng xã hội của Miu Lê vẫn còn hoạt động, phía đại diện cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin liên quan nào.

Hình ảnh Miu Lê lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng

Các fanpage đồng loạt gọi tên Miu Lê

Thông tin liên quan đến Miu Lê cũng được chia sẻ rầm rộ

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow. Cô bắt đầu được công chúng chú ý qua các bộ phim tuổi teen như Những Thiên Thần Áo Trắng, Em Là Bà Nội Của Anh hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Ở lĩnh vực âm nhạc, cô sở hữu nhiều ca khúc từng gây sốt như Yêu Một Người Có Lẽ, Anh Đang Nơi Đâu hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia nhiều chương trình thực tế và viral nhờ tính cách “tẻn tẻn”, lầy lội nhưng thẳng thắn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu nhà riêng, xế hộp sang trọng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tập luyện thể thao hay chăm sóc bản thân trên mạng xã hội. Những năm gần đây, nữ ca sĩ còn gây chú ý với màn “lột xác” ngoại hình khi giảm cân thành công, theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn và gợi cảm hơn trước. Hiện tại, Miu Lê còn góp mặt trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu đang công chiếu ở rạp.