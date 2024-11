Bức tranh kinh tế khó lường

Ông Donald Trump lập nội các

Ngày 7-11, ông Donald Trump tuyên bố bà Susie Wiles, một trong 2 người quản lý ê-kíp tranh cử của ông, sẽ là Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Đây là thông báo nhân sự đầu tiên trong thời gian ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào ngày 20-1-2025, theo Reuters.

Ông Richard Grenell, cựu đại sứ Mỹ tại Đức và từng là lãnh đạo tình báo Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đang được cân nhắc cho vị trí ngoại trưởng. Các ứng viên khác là các ông Bill Hagerty, thượng nghị sĩ đến từ bang Tennessee và là cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản; Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump; Marco Rubio, thượng nghị sĩ đến từ bang Florida.

Đối với vị trí bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, có 5 cái tên được nhắc đến, bao gồm: ông Scott Bessent, cố vấn kinh tế chủ chốt của ông Trump; John Paulson, tỉ phú kiêm nhà tài trợ lớn của ông Trump; Larry Kudlow, cựu Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia; Robert Lighthizer, cựu đại diện thương mại Mỹ trong gần như toàn bộ nhiệm kỳ trước đó của ông Trump; Howard Lutnick - đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald.

Các ứng viên tiềm năng cho ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ có thể kể đến ông Mike Waltz, hiện là hạ nghị sĩ Mỹ đến từ bang Florida; ông Mike Pompeo - cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), cựu ngoại trưởng Mỹ. Chức Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa có 3 cái tên được xem xét, bao gồm ông Tom Homan - quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan trong nhiệm kỳ trước của ông Trump; Chad Wolf, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa cùng thời kỳ; Mark Green, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện hiện tại.

Ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp là các ông: John Ratcliffee - cựu hạ nghị sĩ, cựu Giám đốc tình báo quốc gia; ông Mike Lee, thượng nghị sĩ Mỹ đến từ bang Utah.

Anh Thư