Bủn rủn tay chân trước chung cư của giới siêu giàu: Căn phèn nhất giá 300 tỷ, giúp việc lái Mercedes đi chợ, Huỳnh Hiểu Minh là cư dân!

Trung Quốc - xứ tỷ dân với nền kinh tế phát triển vượt bậc, không thiếu những khu nhà siêu sang đứng đầu thế giới về giá trị. Nổi bật trong số đó là Tomson Riviera - khu chung cư dành cho giới siêu giàu, đồng thời là một trong những tòa nhà đắt đỏ nhất Thượng Hải. Nằm bên bờ sông Hoàng Phố, mỗi căn hộ tại đây đều sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thành phố, mang đến trải nghiệm sống vừa xa xỉ vừa đẳng cấp.

Tomson Riviera có tổng diện tích khoảng 56.000m², căn nhỏ nhất diện tích khoảng 100m², giá dao động 300 tỷ, thuộc top đắt đỏ nhất Trung Quốc. Chủ sở hữu tại đây là nhiều ngôi sao, doanh nhân và gia đình giàu có, nổi bật như Lưu Gia Linh, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Đức Hoa... Không chỉ giá trị bất động sản gây choáng, phong cách sống tại Tomson Riviera cũng khiến nhiều người trầm trồ: bảo vệ có thể là các võ sư Thiếu Lâm Bắc - Nam, trong khi bảo mẫu/người giúp việc lái Mercedes sang chảnh đi chợ lại là chuyện bình thường. Những chi tiết tưởng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, thực chất đều hội tụ tại khu giàu nứt vách này!

Cận cảnh về Tomson Riviera - khu chung cư đắt đỏ bậc nhất tại Trung Quốc

Tomson Riviera được thiết kế gồm 4 tòa tháp chính, mỗi tòa là tổ hợp căn hộ cao cấp với diện tích lớn, thiết kế tinh tế, tập trung tối đa vào sự riêng tư và tiện nghi hạng nhất. Bốn tòa tháp nằm sát nhau, tất cả đều hướng view trực diện ra sông Hoàng Phố, mang đến cảnh quan thành phố trọn vẹn. Các tòa tháp đều được trang bị hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: hồ bơi, phòng gym, spa, sân tennis, phòng xông hơi, phòng hội nghị cao cấp, bãi đỗ xe riêng và dịch vụ quản gia 24/7... Qua những hình ảnh và clip được cư dân mạng chia sẻ, nhiều người nhận xét rằng chỉ cần đứng dưới tòa Tomson Riviera hít thở cũng cảm nhận được "mùi tiền".

Tầm view đẹp mĩ mãn tại Tomson Riviera

Theo báo cáo từ một công ty bất động sản, chủ sở hữu căn hộ tại Tomson Riviera phần lớn là những người trẻ, trong độ tuổi từ 25-40. Ở đây, không khó để bắt gặp những căn hộ được trang bị bếp nhập khẩu từ Đức, cửa kính từ Bỉ, bồn tắm từ Ý, thậm chí đến ổ khóa vân tay cũng là loại hiện đại bậc nhất. Một số căn hộ còn được trang trí bởi các hãng thời trang hàng đầu thế giới như Armani, Fendi hay Versace, mang đến trải nghiệm sống vừa sang trọng vừa thời thượng.

Điều thú vị về Tomson Riviera đó là không nhất thiết phải mua mới được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu tại đây, bởi các căn hộ vẫn có thể được cho thuê. Tuy nhiên, chi phí thuê thuộc loại cực cao, tùy diện tích, tầng và hướng view. Đối tượng thuê chủ yếu là doanh nhân và người nước ngoài giàu có, không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận.





Một vài góc quay và hình ảnh trong các căn hộ thuộc chung cư Tomson Riviera. Chỉ nhiêu đây cũng đủ thấy được lối sống xa hoa, sang chảnh bậc nhất Thượng Hải.







