31-10-2025 - 14:12 PM

Bùng nổ đặc quyền săn vé sớm Concert Anh Trai “Say Hi" 2025 dành riêng khách hàng VIB

Cơ hội săn vé sớm trước toàn quốc vào ngày VIB Exclusive Early Bird 12.11.2025 (09:00 – 23:59) dành cho chủ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB: Đặc quyền săn vé sớm nhất và giảm 10% giá vé; Giảm thêm 400.000 đồng khi thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB.

Trở thành chủ tài khoản Siêu Lợi Suất ngay hôm nay để có thể nhận mã đặc quyền săn vé Concert Anh Trai "Say Hi" 2025. Các bước lấy mã săn vé sớm như sau:

Vào ngày VIB Exclusive Early Bird 12/11/2025 (09:00 – 23:59), bạn tiến hành các bước:

-Truy cập trang mua vé sớm, nhập mã đặc quyền đã lấy để thực hiện quyền lợi.

-Chọn hạng vé mong muốn và tiến hành thanh toán với mức ưu đãi 10% (giá vé hiển thị đã được giảm).

-Để được giảm thêm 400.000 đồng, chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán toàn cầu VIB (Số lượng có hạn).

an trai say hi

