Bùng nổ khách quốc tế, chủ đầu tư nam đảo Phú Quốc mở rộng khách sạn – nhà hàng.

10 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách (tăng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế liên tiếp lập kỷ lục với gần 1,35 triệu lượt khách (tăng 68,4%) so với cùng kỳ. Mỗi ngày, bầu trời Phú Quốc được "thêu dệt" đầy sắc màu với khoảng gần 60 chuyến bay hạ cánh, đưa khách nội địa và khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm: Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia CIS cập bến.

Tâm điểm tăng trưởng và đầu tư của đảo Ngọc

Giữa làn sóng tăng trưởng, nam đảo Phú Quốc đang trở thành điểm nóng hút khách với dòng sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế. Từ hai siêu show "Bản giao hưởng đại dương" và "Nụ hôn của biển cả" với hai màn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm, đến khu phố mua sắm – ẩm thực sôi động, hay cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới… cùng hàng loạt dự án du lịch mới khiến mỗi ngày, hàng vạn du khách đổ về trải nghiệm.

Những sản phẩm đẳng cấp biến Phú Quốc trở thành tâm điểm du lịch

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết: "Sun Group đang ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và cả hãng hàng không, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho du lịch Phú Quốc và chuẩn bị sẵn sàng cho APEC 2027".

Không chỉ thu hút du khách, Nam đảo Phú Quốc đang trở thành "đất lành chim đậu" cho những nhà đầu tư du lịch và dịch vụ, cùng kiến tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng tầm quốc tế. Ông Vũ Văn Cường, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Times Corner tại Thị trấn Hoàng Hôn chia sẻ tình hình kinh doanh lạc quan với suất phòng thường xuyên là khoảng 90-95%, đặc biệt vào lễ Giáng sinh hay Tết Dương lịch thường kín 100% phòng.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Phú Quốc, ông Cường cho biết: "Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển và hiện nay còn thiếu nhiều dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho khách du lịch, khách sạn, nhà hàng, spa, chăm sóc sắc đẹp, hay những dịch vụ phát triển theo như giặt là, vệ sinh công nghiệp… Tôi nghĩ rằng dư địa để đầu tư, kinh doanh ở Phú Quốc còn rất nhiều, đặc biệt cho du lịch và thương mại".

Ông Fabl Belek, người Thổ Nhĩ Kỳ, chủ nhà hàng Istanbul Beach Club tại Bãi Kem chia sẻ về kế hoạch tương lai có thể sẽ mở thêm 2-3 nhà hàng tại Phú Quốc. "Tôi chỉ định đến Phú Quốc để nghỉ ngơi một thời gian nhưng tôi đã ở lại đây đến 9 năm, bởi vì Phú Quốc có tất cả: từ thiên nhiên đến môi trường kinh doanh. Khách hàng của chúng tôi đến từ khắp thế giới, người Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan… Cửa hàng của tôi nhiều lúc như Liên Hợp quốc vậy".

Theo thống kê của Sun Paradise Land – Tập đoàn Sun Group, tỷ lệ các cửa hàng đi vào khai thác kinh doanh tại Thị trấn Hoàng Hôn sẽ đạt trên 70% vào cuối năm 2025, trong khi con số này đạt 20% vào năm 2023. Ông Đinh Gia Long – Giám đốc Sun Paradise Land dùng từ "không thể tính toán" để nói về tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc, với các ví dụ điển hình như lượng khách Ấn Độ đến đây tăng gấp 7 lần chỉ trong một năm.

"Cùng với sự tăng trưởng chung của du lịch Phú Quốc, những chính sách, lễ hội và sự kiện đẳng cấp quốc tế liên tục được tập đoàn Sun Group đầu tư, mang đến cơ hội kinh doanh lớn cho nhà đầu tư, do đó tỷ lệ hoạt động tại các căn hộ bất động sản đang tăng ở mức kỷ lục. Không chỉ nhà đầu tư trong nước, hiện nay có rất nhiều doanh nhân và cả cộng đồng người Hàn Quốc, Đài Loan đổ về đây, mở nhà hàng và phát triển các hành trình du lịch đưa khách từ các thị trường này tới đây", ông Long cho biết.

Hạ tầng APEC – nền tảng cho bước tiến mới của Phú Quốc

Cùng với làn sóng đầu tư du lịch và dịch vụ, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đặc biệt khi các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027. Nổi bật trong đó Trung tâm Hội nghị APEC tại Bãi Đất Đỏ, nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động cấp cao trong khuôn khổ sự kiện, hay tuyến tàu điện đô thị trị giá 9.000 tỷ đồng và dự án đường tỉnh ĐT.975 kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm hội nghị.

Song song đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được Sun Group đầu tư mở rộng và nâng cấp hiện đại hàng đầu thế giới, nhằm tăng năng lực khai thác và hướng đến trở thành biểu tượng "cửa ngõ hiện đại", đưa du khách toàn cầu đến với đảo Ngọc. Khi những công trình này hoàn thiện, Phú Quốc nói chung và nam đảo nói riêng sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực mạnh mẽ cho cả du lịch, thương mại và dịch vụ phát triển.

Song song với hoàn thiện hạ tầng, Sun Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Hilton để phát triển các khách sạn đa thương hiệu tại nam đảo, bao gồm các thương hiệu cao cấp như Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts và DoubleTree by Hilton, với tổng gần 2.000 phòng nghỉ đạt chuẩn quốc tế. Trước đó, Sun Group cũng hợp tác với Rixos để đưa khái niệm nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp tiên phong tại Đông Nam Á đến đảo Hòn Thơm. Dự kiến, khi đi vào vận hành, thương hiệu này sẽ cung cấp cho khách tới Phú Quốc gần 2.000 phòng nghỉ với một mô hình chưa từng có ở Việt Nam.

Không ngừng đầu tư phát triển các dự án mới, kiến tạo hệ sinh thái du lịch đẳng cấp toàn cầu

Những bước đi này không chỉ nhằm phục vụ sự kiện quốc tế như APEC 2027 mà còn thể hiện tham vọng đưa nam đảo Phú Quốc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, hội nghị, đầu tư quốc tế, nơi giao thoa giữa thiên nhiên, dịch vụ quốc tế và trải nghiệm đẳng cấp toàn cầu. Cùng với đòn bẩy APEC 2027 và dự phóng về 30 triệu lượt khách năm 2030, mùa quả chín với nhà đầu tư du lịch và dịch vụ Phú Quốc nói chung và nam đảo nói riêng đang đến rất gần.