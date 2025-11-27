Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

27-11-2025 - 13:30 PM | Bất động sản

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của tòa Embassy, ngày 25/11 Regal Group chính thức kickoff tòa Mira – tuyệt tác cuối cùng của Regal Complex. Mira Tower đánh dấu bước tiên phong khi đưa mô hình căn hộ flagship về Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu khan hiếm trong quần thể phức hợp sang trọng bậc nhất Nam Đà Nẵng.

Tiên phong mô hình căn hộ flagship tại Việt Nam

Nếu Embassy đánh dấu cột mốc thành công đầu tiên, thì Mira xuất hiện với sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm sống tại Regal Complex. Đây là tòa tháp tiên phong ứng dụng mô hình căn hộ flagship store, một mô hình vốn hiện diện phổ biến tại những trung tâm thịnh vượng của châu Á như IconSiam (Bangkok), Marina Bay Residence (Singapore) hay khu Ginza (Tokyo).

Flagship store được xem là mô hình mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn những thương hiệu hàng đầu thế giới. Tại đây khách hàng không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn cảm nhận được bản sắc, văn hóa và phong cách sống của thương hiệu. Sự xuất hiện của mô hình này tại Việt Nam còn phản ánh sự lớn mạnh của tầng lớp thượng lưu – nhóm khách hàng ngày càng ưu tiên các tiện ích "chuẩn quốc tế" ngay tại nơi mình sinh sống, thay vì phải tìm kiếm ở các quốc gia khác.

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam- Ảnh 1.

Mira sẽ là tòa tháp tiên phong mô hình căn hộ Flagship tại Việt Nam với 6 tiện ích tinh tuyển trên diện tích 8000m2.

Tại đây, cư dân Mira được sống trong một "thành phố thu nhỏ" từ ẩm thực tinh hoa tại các Nhà hàng Fine Dining, trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản đỉnh cao Omakase, cho đến những ly cà phê thương hiệu tại Starbucks, tiện ích mua sắm hàng ngày tại Winmart và giáo dục cho thế hệ tương lai tại trường Mầm non quốc tế.

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam- Ảnh 2.

Tại Mira, một không gian wellness luxury được kiến tạo như điểm chạm tái tạo năng lượng – nơi cư dân tìm lại sự cân bằng, nuôi dưỡng thân – tâm – trí và tận hưởng nghệ thuật sống an yên mỗi ngày.

Đặc biệt, Mira còn là tòa tháp tiên phong ứng dụng triết lý wellness luxury. Tầng 2 được dành cho ba trung tâm wellness spa cân bằng thân – tâm – trí, mang đến không gian phục hồi năng lượng hiếm có trong các dự án cao tầng. Tiếp đó, tại tầng 2 và 3 là hệ tiện ích độc quyền cho cư dân như khu Gym – Yoga tĩnh tại, Kid’s Club cho thế hệ cư dân nhí, Regal Exclusive dành cho cộng đồng doanh nhân, Regal Bar trong nhà và ngoài trời, không gian coffee gắn kết gia đình và Mira Pool – bể bơi vô cực với tầm view ôm trọn biển xanh.

Tuyệt tác cuối cùng của Regal Complex

Không chỉ nổi bật bởi mô hình tiên phong, Mira còn gây ấn tượng nhờ giá trị hữu hạn không thể lặp lại. Đây là tòa tháp cuối cùng được giới thiệu của khu phức hợp Regal Complex, cung cấp 418 căn hộ hạng sang, hơn 80% căn sở hữu tầm nhìn hướng sông – biển.

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam- Ảnh 3.

Mira tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế trứ danh của Regal Complex: sảnh đón 5 sao cao 8–10m, trần căn hộ 3,6m, diện tích rộng 90–150 m².

Đẳng cấp của Mira được định hình bởi sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu thế giới như LAVA, Studi8, DPF, ONG&ONG và Palmer Acoustics. Mỗi căn hộ được chấp bút như một không gian sống riêng tư, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị nhưng vẫn cân bằng tiện nghi và thẩm mỹ.

Tòa tháp được đặt trên quỹ đất bốn mặt tiền thoáng rộng như Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục nội khu liên thông, mang đến ưu thế vượt trội về kết nối và tiềm năng thương mại. Nhờ đó, Regal Complex càng khẳng định vị thế là tâm điểm phồn hoa mới của Nam Đà Nẵng – nơi hội tụ dòng chảy thương mại, du lịch và cư dân tinh hoa.

Bùng nổ khí thể tại sự kiện kickoff Mira Tower - Tòa tháp căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam- Ảnh 4.

Mira đón đầu xu hướng sống mới hiện nay – nơi cảm xúc, tiện nghi và wellness hòa làm một, tạo nên chuẩn mực an cư bền vững cho tương lai.

Trong Lễ Kick-off, Regal Group đã chính thức công bố loạt chính sách ưu dành riêng cho khách hàng sở hữu sớm Mira Tower. Đặc biệt, chương trình "Ưu đãi cho cư dân nhí toàn cầu" tạo điểm nhấn khác biệt: khách hàng có con dưới 12 tuổi sẽ được giảm 1 triệu đồng nhân với số tuổi của con…tất cả đều được thiết kế để mang lại giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư. Tổng mức ưu đãi lên đến 15%, mở ra cơ hội sở hữu Mira Tower với lợi thế vượt trội ngay từ giai đoạn đầu.

Khi Embassy chứng minh sức mạnh của một biểu tượng tiên phong, thì Mira được sinh ra để vượt lên chính thành công đó, mở ra một chuẩn sống nơi chất lượng, đẳng cấp và trải nghiệm được đặt ở vị thế tối thượng. Mira không chỉ là mảnh ghép cuối cùng của Regal Complex, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về một triết lý sống khác biệt: sống giữa chuẩn mực quốc tế, sở hữu những giá trị giới hạn và đón đầu xu hướng thịnh vượng của tương lai.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

bất động sản

