Bùng nổ lễ ra mắt tháp căn hộ Sun Group Nha Trang với gần 800 khách mời tham dự

"Tâm mạch lễ hội - Nhịp đập phồn vinh" – Hành trình đánh thức giác quan

Ngay từ sáng sớm tại Diamond Bay Nha Trang, lễ ra mắt tháp căn hộ The Fest 2 thuộc phân khu Festival Island, Charmora City đã nhanh chóng được hâm nóng bởi sự có mặt của đông đảo khách mời cùng đại diện 24 đại lý phân phối chiến lược. Không khí náo nhiệt tại sự kiện là minh chứng rõ nét cho sức hút của dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ thương mại thế hệ mới, thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

"Từ sân bay đến các tuyến phố, Nha Trang luôn nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng. Tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư phù hợp. Đó là một món tài sản có khả năng khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị khi thành phố bước vào chu kỳ tăng trưởng mới" anh Minh Trí, nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ.

Với chủ đề "Tâm mạch lễ hội - Nhịp đập phồn vinh", hành trình cảm xúc của khách mời được khai mở qua các tiết mục trình diễn nghệ thuật ấn tượng, tái hiện trọn nhịp đập sôi động của một Downtown không ngủ. Dưới ánh sáng Neon rực rỡ mô phỏng những đại lộ mua sắm sầm uất, các vũ công xuất hiện cùng những chiếc Shopping Bag phiên bản The Fest tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn kết hợp với công nghệ trình diễn hình ảnh Anamorphic Typography độc đáo.

Đại diện chủ đầu tư thuyết trình và chia sẻ chi tiết về dự án tại sự kiện.

Cao trào của chương trình là thời khắc màn hình LED lớn dịch chuyển xoay tròn, kiêu hãnh hé lộ mô hình biểu tượng tòa tháp The Fest 2 từ phía sau sân khấu giữa dàn pháo điện rực sáng.

Tháp căn hộ The Fest 2: "Tâm điểm lễ hội - Tâm điểm sinh lời" bên vịnh ngọc

Những màn trình diễn nghệ thuật cùng thước phim giàu cảm xúc về Sun Group và hành trình trải nghiệm tại sự kiện là nhịp cầu đưa khách mời tiếp cận quy hoạch tổng thể của Charmora City cũng như lợi thế khác biệt của căn hộ The Fest.

Được kiến tạo bởi Sun Group tại trung tâm Nam Nha Trang, Charmora City có quy mô 227 ha, được bao bọc trọn vẹn bởi sông Quán Trường và sông Tắc. Trong tổng thể đại đô thị, phân khu Festival Island rộng 116 ha chính là trái tim của hệ sinh thái với quy hoạch trở thành trung tâm của những lễ hội quy mô lớn, trình diễn nghệ thuật nước, phố ẩm thực và chợ đêm VUIFest vận hành xuyên ngày đêm. Nơi đây được định vị như một mảnh ghép quan trọng giúp vịnh ngọc tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch – giải trí hàng đầu khu vực.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa phát biểu tại sự kiện.

Nổi bật ngay tại giao lộ trung tâm của đảo lễ hội là The Fest – tổ hợp ba tòa tháp căn hộ sở hữu trọn vẹn những lợi thế từ vị trí kết nối cho tới hệ sinh thái sôi động 365 ngày. Trong đó, tòa tháp The Fest 2 được ví như "hàng ghế VIP" khi toàn bộ ban công của mỗi căn hộ đều hướng thẳng ra hồ cảnh quan để thưởng lãm trọn vẹn những show nghệ thuật biểu diễn dưới nước, công nghệ 3D mapping hay pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời mỗi tối. Chính thế mạnh này giúp tòa tháp trở thành dòng sản phẩm được săn đón trong cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư khai thác lưu trú.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa chia sẻ:

"Gần hai thập kỷ bền bỉ theo đuổi sứ mệnh ‘Làm đẹp những vùng đất’, Nha Trang chính là tọa độ tiếp theo Sun Group áp dụng 'công thức lễ hội bất bại'. Sức bật du lịch mạnh mẽ của Khánh Hòa với hơn 11,9 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026 chính là tiền đề vững chắc. Sự hiện diện của phân khu Festival Island và tháp căn hộ The Fest 2 sẽ thắp sáng đêm vịnh ngọc bằng chuỗi hoạt động 24/7, mang đến cơ hội đầu tư bền vững và an tâm tuyệt đối cho khách hàng."

Festival Island được quy hoạch trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí và lễ hội của đại đô thị Charmora City.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó và đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp, ba tòa tháp được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế với đa dạng cơ cấu căn hộ, trong đó nổi bật là dòng căn studio tối ưu công năng cho hoạt động vận hành Airbnb hay homestay. Không gian nội khu được chăm chút với các mảng xanh, bể bơi 1.400 m², hệ thống Clubhouse và đặc biệt là tổ hợp khoáng nóng Onsen độc đáo đón đầu xu hướng bất động sản wellness đang bùng nổ mạnh mẽ toàn cầu. Tất cả cùng cộng hưởng tạo nên "trái tim sau ánh hoàng hôn" của Nha Trang, giúp khách hàng trải nghiệm chuẩn sống "một bước chân chạm ngàn tiện ích" của The Fest.

Bài toán khai thác dòng tiền thông minh cùng tháp căn hộ The Fest 2

Niềm tin của giới đầu tư còn được củng cố nhờ tầm nhìn dài hạn của phân khu Festival Island và quy hoạch hạ tầng vượt trội của khu vực Nam Nha Trang – nơi chuẩn bị xây dựng trung tâm hành chính mới vào quý IV/2026. Với bệ phóng từ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Cảng Tàu Quốc tế Nha Trang, mạng lưới cao tốc hoàn thiện và đặc biệt là việc hãng hàng không Sun Phuquoc Airways tăng tần suất và khai thác các đường bay mới trong thời gian tới, dự án sẽ đón trọn dòng du khách cao cấp liên tục suốt 365 ngày.

Tháp căn hộ The Fest 2 mở ra cơ hội khai thác dòng tiền thông minh và sinh lời bền vững.

Sự dịch chuyển của hạ tầng siêu kết nối cũng đồng thời là tiền đề kích hoạt dòng tiền sinh lời bền vững cho The Fest 2. Bài toán kinh doanh lưu trú được bảo chứng bởi các chỉ số thực tế từ những thị trường du lịch tương đồng, với dòng doanh thu cho thuê dự kiến đạt từ 18 – 20 triệu đồng/tháng cho căn Studio, 25 - 28 triệu đồng/tháng cho căn 1 phòng ngủ+ và 35 - 38 triệu đồng/tháng đối với căn 2 phòng ngủ cùng công suất lấp đầy kỳ vọng đạt 90%.

Tại sự kiện, các giải pháp tài chính linh hoạt cũng chính thức được công bố nhằm hỗ trợ tối ưu dòng tiền cho khách hàng. Với sự đồng hành từ các ngân hàng đối tác liên kết như Vietcombank, MBBank, NCB và Vietinbank, khách hàng được hỗ trợ ưu đãi lãi suất, cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ với thời gian ân hạn nợ gốc tới 30 tháng. Đối với phương án thanh toán bằng vốn tự có, người mua nhận chiết khấu 5% cùng chính sách Sun Early Key giãn tiến độ. Đặc biệt, phương án thanh toán sớm 95% trước ngày 25/07/2026 mang lại tổng mức chiết khấu lên tới 19%, giúp các nhà đầu tư sở hữu một tài sản thực có giá trị tích sản vững chắc theo thời gian.