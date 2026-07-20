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Sao Mai Central Point – Kiến tạo biểu tượng sống mới, tri ân đặc biệt người dân Triệu Sơn

| | Bất động sản

Sao Mai Central Point – Kiến tạo biểu tượng sống mới, tri ân đặc biệt người dân Triệu Sơn

Tập đoàn Sao Mai chính thức giới thiệu Sao Mai Central Point – khu đô thị được đầu tư bài bản, hiện đại tại vị trí trung tâm đắc địa bậc nhất Triệu Sơn.

Sao Mai Central Point (Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn – nay thuộc xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh và không gian sống chất lượng, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới, kiến tạo một cộng đồng đáng sống và mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.

Như một lời cảm ơn chân thành gửi đến người dân Triệu Sơn đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ Tập đoàn Sao Mai, doanh nghiệp triển khai mở bán đợt 1 gồm 111 lô đất nền với chính sách giá tri ân đặc biệt hấp dẫn nhất kể từ khi dự án ra mắt. Đây là chương trình "tri ân duy nhất, chỉ áp dụng một lần" và kết thúc vào ngày 15/08/2026. Sau thời điểm này, toàn bộ chính sách ưu đãi sẽ chính thức khép lại.

Sao Mai Central Point – Kiến tạo biểu tượng sống mới, tri ân đặc biệt người dân Triệu Sơn - Ảnh 1.

Cư dân tương lai kiến tạo cộng đồng thịnh vượng.

Với số lượng chỉ 111 sản phẩm cùng mức giá đặc biệt, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu vị trí đẹp tại một trong những khu đô thị được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm phát triển mới của Triệu Sơn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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