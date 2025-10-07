Bùng nổ sức hút từ giỏ hàng đặc biệt căn hộ resort Khải Hoàn Prime

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung mới tại khu Nam, căn hộ Khải Hoàn Prime luôn giữ được sức nóng khi là tài sản đáng sở hữu với chuẩn sống resort ven sông thời thượng cùng vị trí đẹp chỉ cách KĐT Phú Mỹ Hưng 5 phút di chuyển, hưởng trọn lợi thế hạ tầng của toàn khu vực.

Bước sang quý IV/2025, dự án tiếp tục trở thành tâm điểm thị trường khu Nam khi chính thức công bố giỏ hàng đặc biệt vào ngày 5/10/2025 tại Saigon South Marina Club. Đây là cột mốc quan trọng giúp đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận được giỏ hàng giàu tiềm năng, nhất là trong thời điểm dự án đang có tốc độ xây dựng nhanh chóng và sẵn sàng tiến tới ký hợp đồng mua bán trong thời gian gần.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Minh Trí, một nhà đầu tư đến từ Bình Thạnh: "Thời điểm này không chốt thì chắc sẽ tiếc. Tiến độ dự án đang rất tốt, thay đổi từng ngày, tiến tới ký hợp đồng mua bán thì chuẩn luôn. Nói chung tiềm năng tăng giá ở đây còn dư địa rất tốt."

Theo ghi nhận, Khải Hoàn Prime đang thi công đổ sàn tầng 5. Trung bình mỗi tuần công trường hoàn tất một sàn, với nhịp độ thi công liên tục ngày đêm. Máy móc, thiết bị và nhân lực được bố trí hợp lý, đảm bảo vừa nhanh chóng vừa an toàn, tất cả các hạng mục đều được giám sát và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Công trường thi công gọn gàng, sạch sẽ, phản ánh sự chỉn chu, chuyên nghiệp và cam kết đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Khách hàng tham quan và tìm hiểu dự án qua sa bàn

Pháp lý cũng là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm. Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng sẽ triển khai ký HĐMB ngay trong quý IV/2025. Đây được xem là điểm cộng lớn, giúp khách hàng thêm an tâm về sự minh bạch, uy tín của dự án.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, một khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: "Tôi vốn luôn ưu tiên yếu tố pháp lý khi mua nhà. Khi biết Khải Hoàn Prime sắp ký hợp đồng mua bán, được bảo trợ bởi ngân hàng HD Bank, tiến độ thi công nhanh, vợ chồng tôi quyết định chọn luôn căn hộ view sông 2 phòng ngủ."

Sự kiện còn gây chú ý khi chủ đầu tư tung chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng, nhà đầu tư giảm nhẹ gáng nặng tài chính: chỉ cần thanh toán 15% ký HĐMB, thanh toán linh hoạt, nhẹ nhàng với mức chỉ 1%/tháng lên đến 2 năm. Đồng hành cùng khách hàng còn có ngân hàng HD Bank hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ và ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng. Đặc biệt, những khách hàng đăng ký sớm sẽ được nhận thêm ưu đãi chiết khấu 2% và miễn phí quản lý 12 tháng.

Khách hàng bốc thăm trúng thưởng Iphone 17 Pro Max tại sự kiện

Ngoài ra, chương trình bốc thăm may mắn nổi bật với quà tặng iPhone 17 Pro Max cùng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, như một lời tri ân ý nghĩa từ chủ đầu tư gửi đến khách hàng.

Khải Hoàn Prime nằm trong top dự án có mật độ xây dựng thấp nhất TP.HCM chỉ 21%, phần lớn quỹ đất được ưu ái dành cho mảng xanh và tiện ích resort cao cấp. Đặc biệt, với vị trí đắc địa trên đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, dự án còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng phát triển, bao quanh là hệ thống các trường đại học lớn như RMIT, Tôn Đức Thắng, Tài nguyên & Môi trường…, mang lại giá trị đầu tư và cho thuê bền vững.

Với nhịp độ phục hồi tích cực của thị trường hiện nay, Khải Hoàn Prime tiếp tục chứng minh vị thế vững chắc trong phân khúc căn hộ cao cấp, trở thành "điểm sáng" thu hút khách hàng giai đoạn cuối năm 2025.