“Bước chân Di sản”: Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

Những bước chân gây quỹ vì cộng đồng

Khác với những giải chạy thông thường, "Bước chân Di sản" mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi gắn liền hoạt động thể thao với mục tiêu gây quỹ vì cộng đồng. Theo đó, mỗi kilomet chạy hoặc đi bộ hợp lệ của người tham gia sẽ được quy đổi thành 10.000 đồng, đóng góp vào Quỹ Phát triển các làng nghề di sản Việt Nam, với tổng mức cam kết tối đa 1 tỷ đồng.

Giải chạy diễn ra từ 08/08 đến 09/11/2025 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Vrace, cho phép bất kỳ ai, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể tham gia bằng cách chạy bộ, đi bộ,... Chỉ ngay sau 10 ngày phát động, chương trình đã cán mốc 1 tỷ đồng cam kết gây quỹ, cho thấy sức hút và tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Chuỗi giải chạy cộng đồng "Bước chân Di sản" offline được ABBANK phát động tại các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, thể hiện ý nghĩa văn hóa sâu sắc khi gắn liền hoạt động thể thao cộng đồng với những không gian văn hóa của dân tộc đang được gìn giữ và bảo tồn

Song song với hoạt động online, chuỗi sự kiện giải chạy offline tại 3 miền Bắc – Trung – Nam cũng được Ban tổ chức phát động, gắn liền với các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước. Cụ thể: ngày 7/9 tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP.HCM), ngày 14/9 tại Quần thể di tích Cố đô Huế (TP Huế), và ngày 21/9 tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Các sự kiện này không chỉ tạo sân chơi thể thao trực tiếp, mà còn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết và lan tỏa tinh thần bảo tồn di sản ngay tại chính những không gian văn hóa – lịch sử đặc biệt.

Góp sức bảo tồn những làng nghề di sản

Mỗi kilomet chạy bộ, đi bộ của người tham gia đều đóng góp một phần vào việc hỗ trợ bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tại TP. Huế

Nguồn quỹ thu được từ những đóng góp thông qua giải chạy sẽ ưu tiên hỗ trợ các làng nghề truyền thống tiêu biểu ở TP. Huế và vùng lân cận như Gốm Phước Tích (Phong Điền), Tranh làng Sình (Phú Mậu), Hoa giấy Thanh Tiên (Phú Vang), Mây tre đan Bao La (Quảng Điền), Dệt Zèng (A Lưới – Nam Đông), Nón lá Mỹ Lam (Phú Vang), Dầu tràm Lộc Thủy (Phú Lộc)… Đây là những làng nghề không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa – lịch sử, mà còn có tiềm năng thương mại hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Các làng nghề thụ hưởng cũng cần đáp ứng một số tiêu chí cụ thể như: nghệ nhân/hộ nghề mong muốn phát triển và đổi mới; sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc trưng; khả năng mở rộng thị trường; tác động tích cực đến đời sống cộng đồng; và tính thân thiện với môi trường.

Lan tỏa tinh thần bảo tồn và phát triển bền vững

Đặc biệt, giải chạy trực tiếp tại Cố đô Huế diễn ra vào sáng 14/9 đã vinh dự có sự tham gia của hơn 100 runners là các lãnh đạo UBND và Sở ban ngành TP.Huế, lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của ABBANK và SVF.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: "Giải chạy ‘Bước chân Di sản’ không chỉ là hoạt động gây quỹ, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng chung tay đồng hành cùng các nghệ nhân và làng nghề trong việc giữ gìn, phát triển di sản văn hóa. ABBANK mong muốn góp phần giúp các làng nghề truyền thống thích ứng với xu thế hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường, qua đó khẳng định giá trị của di sản Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu."

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ tại sự kiện Giải chạy ở Cố đô Huế

Bà Trần Thị Thùy Yên – Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Huế khẳng định: "Đây là sự hợp lực để TP. Huế giới thiệu, quảng bá và phát triển các sản phẩm làng nghề, khởi nghiệp, khoa học công nghệ. Dự án không chỉ giúp các giá trị di sản Huế có thể vươn ra thị trường trong nước mà còn giới thiệu, quảng bá đến thị trường thế giới. Thay mặt lãnh đạo Sở KH&CN TP. Huế, tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với ABBANK và SVF để triển khai nhiệm vụ của dự án tại TP. Huế một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra."

Bà Nguyễn Nhã Quyên – Giám đốc Vận hành SVF chia sẻ: "Giải chạy "Bước chân Di sản" là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Đổi mới trên nền Di sản, thúc đẩy Công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển tương lai bền vững" với tầm nhìn dài hạn là xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về sáng tạo dựa trên nền tảng di sản văn hóa, nơi người dân tự hào về bản sắc dân tộc, từ đó góp phần "nâng tầm" di sản thông qua trí tuệ người Việt, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số".

Trong suốt chặng đường hơn 32 năm phát triển, ABBANK luôn được nhớ đến với hình ảnh một ngân hàng thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội và hướng tới sự phát triển bền vững

ABBANK, SVF và Sở KH&CN TP. Huế kỳ vọng "Bước chân Di sản" sẽ trở thành một phong trào lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, gắn kết giữa giá trị truyền thống và sự đổi mới bền vững. Đây cũng là một trong những hành động cụ thể nằm trong chiến lược ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) mà ABBANK đang triển khai. Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, ngân hàng chú trọng phát triển hài hòa giữa lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. "Bước chân Di sản" vì thế không chỉ đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của ABBANK trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng hành cùng cộng đồng và hướng đến tương lai xanh.