Bước chuyển chiến lược sở hữu tài sản vận hành của doanh nghiệp

Khoảng trống thị trường mở đường cho mô hình mới

Theo CBRE & Savills Vietnam, thị trường văn phòng Hà Nội quý 3/2025 vẫn duy trì sự sôi động nhờ sự xuất hiện của nguồn cung mới. Toàn thành phố hiện có 190 tòa nhà văn phòng cung cấp 2,3 triệu m2 sàn cho thuê. Giá chào thuê của các dự án hạng A hiện hữu duy trì ổn định theo quý và tăng 2,2% theo năm, còn phân khúc hạng B tăng nhẹ 1,1% so với quý trước và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh biến động giá thuê và rủi ro gián đoạn mặt bằng, thị trường xuất hiện nhóm doanh nghiệp/ nhà đầu tư tìm kiếm văn phòng và thương mại sở hữu dài hạn (for sale) nhằm sử dụng ổn định hoặc khai thác cho thuê. Theo các chuyên gia, việc sở hữu dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp ổn định cấu trúc chi phí, lợi thế hiệu suất dòng tiền, chủ động mở rộng và gia tăng giá trị thương hiệu qua không gian văn phòng. Tuy nhiên, dù Hà Nội có tới 190 tòa nhà văn phòng, nguồn cung văn phòng sở hữu vẫn rất hạn chế, tạo ra "ngách thị trường" dài hạn mà một số chủ đầu tư tinh nhạy đã bắt đầu khai thác.

Đây cũng là lý do khiến dòng sản phẩm Smart Asset - tài sản thông minh với những giá trị ưu việt vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư dòng tiền. Đây là mô hình tài sản văn phòng thương mại dài hạn có thể sử dụng hoặc tạo dòng tiền ngay nhờ các ưu điểm vượt trội đến từ 3 trụ cột: vị trí - sản phẩm và đặc biệt là hiệu suất tài chính. Theo đó, sở hữu Smart Asset sẽ mang lại lợi thế trực tiếp do doanh nghiệp ngay từ khi sở hữu đến hàng chục năm kế tiếp. Toàn bộ chi phí của tài sản sẽ được khấu trừ trong chi phí hoạt động cùng những đối trừ thuế tương ứng cho doanh nghiệp.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp muốn chủ động cố định chi phí vận hành thay vì phụ thuộc biến động giá thuê, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng cùng yêu cầu về không gian linh hoạt, dễ tùy biến theo tiêu chuẩn riêng. Bên cạnh đó, Smart Asset cũng thu hút nhóm nhà đầu tư dòng tiền nhờ khả năng khai thác ổn định, tỷ lệ lấp đầy cao, lợi thế từ các vị trí có hạ tầng hoàn thiện và đón đầu tiềm năng tăng trưởng tương lai.

Chính sự trùng khớp giữa nhu sở hữu - sử dụng - khai thác đang tạo biên an toàn cho Smart Asset, đặc biệt tại các khu vực có mật độ doanh nghiệp và dòng khách thuê ổn định.

ROX Tower Goldmark City - Smart Asset tiên phong tại Tây Hà Nội

Mới đây, sự xuất hiện của ROX Tower Goldmark City được nhiều chuyên gia xem như một ví dụ cho mô hình Smart Asset tiên phong tại khu Tây - khu vực đang từng bước định hình vai trò "CBD mở rộng" của Hà Nội.

Nhiều năm trở lại đây, Tây Hà Nội đã trở thành điểm đến của làn sóng dịch chuyển trụ sở bộ ngành, tập đoàn và doanh nghiệp. Các báo cáo quốc tế ghi nhận gần một nửa doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng văn phòng đều ưu tiên khu vực này, nhờ lợi thế hạ tầng mới: từ tuyến Metro số 3 đến trục Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài cùng hệ sinh thái đô thị, thương mại và các cụm tài chính - công nghệ ngày một rõ nét. Động lực tăng trưởng này khiến nhu cầu sở hữu hoặc thuê dài hạn văn phòng quy mô vừa và lớn gia tăng nhanh, trong khi nguồn cung sẵn sàng khai thác ngay vẫn hạn chế.

ROX Tower Goldmark City nằm trên trục giao thương sôi động tại khu vực phía Tây Hà Nội

Tọa lạc trên trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch, cách hai ga metro chỉ 1 km, ROX Tower Goldmark City được hưởng lợi từ nền tảng hạ tầng và mật độ doanh nghiệp của khu Tây. Tòa tháp nằm trong khu đô thị Goldmark City - khu đô thị sầm uất với 9 tòa tháp và hàng vạn cư dân, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông chính và bao quanh bởi hệ sinh thái thương mại dịch vụ sôi động.

Theo nhà phát triển ROX Signature, dự án gồm 40 tầng nổi với 97.622 m² sàn văn phòng, có khả năng chia tách linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp. Tòa tháp hiện đã hoàn thiện 100%, cho phép đưa vào khai thác ngay từ tháng 11 này.

Với mô hình Smart Asset, doanh nghiệp có thể chủ động quản lý chi phí dài hạn, linh hoạt thiết kế không gian theo nhu cầu riêng và tận dụng cơ hội cho thuê khi mở rộng quy mô. Cấu trúc sở hữu này biến ROX Tower Goldmark City thành tài sản vận hành "hai chiều": vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nội bộ ổn định, vừa có khả năng tạo dòng tiền ngay khi thị trường phát sinh cơ hội, đồng thời duy trì giá trị dài hạn.

Nhờ vị trí chiến lược và khả năng tiếp cận trực tiếp các doanh nghiệp, dự án đón đúng dòng khách thuê chất lượng, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất khai thác. Đây là minh chứng cho xu hướng đầu tư tài sản thông minh tại các trung tâm mới với khả năng tạo dòng tiền và đáp ứng nhu cầu thị trường một cách bền vững.

Trong bối cảnh vốn đang dịch chuyển giữa các lớp tài sản, lựa chọn Smart Asset trở thành bước chuyển chiến lược trong cơ cấu tài sản thông minh của doanh nghiệp và nhà đầu tư, vừa đảm bảo lợi suất ổn định, vừa gia tăng giá trị dài hạn.