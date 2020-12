Bước sang tuổi 50, có 5 loại thực phẩm cần tránh và 9 loại rất lên bổ sung để ngăn lão hóa, tăng độ bền sức khỏe

Khi chúng ta bước sang tuổi 50, các cơ quan chức năng của cơ thể bắt đầu có những biểu hiện suy giảm. Quá trình trao đổi chất chậm lại, suy giảm estrogen và một loạt các nội tiết tố khác. Trên thực tế, hầu hết mọi chuyên gia đều đồng ý rằng: Việc tập thể dục và ăn uống đúng cách mới là yếu tố quan trọng trong việc duy trì một lối sống lành mạnh.



Bước sang giai đoạn trung niên, việc chú trọng vào dinh dưỡng là vô cùng cần thiết và việc tập luyện sẽ không mang lại hiệu quả cao nếu bạn có một chế độ ăn uống không lành mạnh. Để có thể cải thiện sức khỏe ở độ tuổi này và làm chậm quá trình lão hóa, hãy tiếp tục tập luyện thể dục, ăn những thực phẩm lành mạnh và tránh những thực phẩm xấu.

Hãy nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch dinh dưỡng nào. Điều quan trọng cũng cần lưu ý là các điều kiện nhất định có thể ảnh hưởng đến chế độ ăn uống. Ví dụ, bưởi có thể là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng nó sẽ không phải là sự lựa chọn thông minh nếu bạn đang dùng thuốc điều trị cholesterol như statin.

Anita Dock, chuyên gia dinh dưỡng tại bang Ohio, Mỹ khuyên phụ nữ trên 50 tuổi nên "tập trung vào protein nạc, rau củ quả và lựa chọn các loại thực phẩm đa dạng màu sắc". Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà phụ nữ trên 50 tuổi tuyệt đối nên tránh:

1. Thịt chế biến sẵn

Bánh mì xúc xích, xúc xích và thịt xông khói là các loại thực phẩm đã qua xử lí và được chế biến ở nhiệt độ cao. Chúng chứa nhiều chất béo, natri, các chất phụ gia gây ung thư và không đem lại nguồn dinh dưỡng cao.

2. Thực phẩm đông lạnh

Đây là những loại thực phẩm không mang lại nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, chúng thường chứa ít rau và protein, nhưng lại chứa nhiều natri và chất béo bão hòa.

3. Thanh protein

Protein dạng thanh là một loại thức ăn nhẹ (snack food) được thiết kế sao cho có thể cung cấp protein một cách tiện lợi nhất. Nó rất được ưa chuộng khi ra đời, bởi với nhiều người, nó quá tiện, quá dễ dàng khi cần cung cấp protein cho cơ thể trong một cuộc sống bận rộn, thiếu thời gian như hiện nay. Thanh protein được chế biến nhiều và chứa nhiều đường bổ sung.

Tuy nhiên, có rất nhiều loại protein dạng thanh khác nhau. Một số loại chứa nhiều đường bổ sung hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo, và hiển nhiên chúng không hề tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, thành phần chất béo trong protein dạng thanh đôi khi không phải của các loại hạt và mầm, mà lại là của các loại dầu tinh chế có hại cho sức khỏe.



4. Khoai tây chiên và bỏng ngô

Đây là các loại thực phẩm có chứa đến 50% hoặc có thể nhiều hơn lượng calo đến từ chất béo, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ lên sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên.

Trong bỏng ngô, khoai tây chiên chứa nhiều thành phân không tốt cho sức khỏe. Nếu tiêu thụ vượt quá một mức nhất định sẽ gây hại không chỉ sức khỏe của con người bị tổn hại mà nó còn gây ra hiện tượng lão hóa sớm như ảnh hưởng tới chức năng tạo máu và mô thần kinh bị tác động, từ đó ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ



5. Nước giải khát đóng chai

Chúng thường chứa nhiều đường và có lượng calo cao. Thay vào đó, việc tự xay sinh tố tại nhà với trái cây đông lạnh, rau xanh như rau bina sống hoặc cải xoăn, sữa chua Hy Lạp và sữa hạnh nhân không đường sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn nhiều.

Chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tránh những rủi ro về bệnh tật không đáng có. Anita Dock khuyên chúng ta nên ăn 5 đến 12 phần trái cây và rau mỗi ngày và tránh thực phẩm chế biến sẵn.

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cao mà chuyên gia Anita Dock khuyên phụ nữ tuổi trung niên nên sử dụng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh:

1. Cá hồi

Loại cá này cung cấp axit béo omega-3, được biết là có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ và có thể giúp kiểm soát bệnh viêm khớp dạng thấp. Bên cạnh đó, cá hồi cũng chính là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho cơ thể.

2. Việt quất

Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào của bạn chống lại tác động của các gốc tự do- tác nhân góp phần gây ra bệnh tim và ung thư.

3. Sữa chua Hy Lạp

Đây là loại thực phẩm được sản xuất bằng phương thức độc đáo, tách hoàn toàn nước sữa (whey protein) khỏi thành phẩm. Nhờ vậy mà hàm lượng dinh dưỡng được lắng đọng tối đa và tốt gấp nhiều lần so với sữa chua thông thường, chúng chứa nhiều protein, canxi và men vi sinh.

4. Rau lá xanh

Chúng chứa nhiều folate, vitamin C, vitamin K, canxi, sắt, kali, các chất chống oxy hóa khác và chất xơ.

5. Dầu olive

Dầu olive chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo "lành mạnh" có thể giúp giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như đột quỵ. Ngoài ra, nó cũng là một chất có đặc tính chống viêm tốt.

6. Nấm



Nấm là loại thực phẩm cung cấp beta-glucans, đồng, kali, magiê, kẽm và vitamin B cũng như chất xơ, rất tốt trong việc tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe não bộ. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, ngoài chất dinh dưỡng, nấm còn chứa khá nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại và ngăn ngừa các hệ lụy từ các stress oxy-hóa nội hay ngoại sinh.

7. Quả bơ



Quả bơ chứa nhiều vitamin K, C, E, B6, riboflavin, niacin, folate, axit pantothenic, magiê, kali, lutein, beta-carotene và axit béo omega-3. Quả bơ cũng rất giàu glutathione, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại quá trình lão hóa sớm.

8. Súp lơ

Súp lơ là một trong những loại rau thuộc họ cải, được biết đến với tác dụng ngăn ngừa ung thư và bảo vệ chống lại tổn thương tế bào. Chúng chứa nhiều vitamin K, vitamin C, folate, kali, chất xơ và sulforaphane có thể cải thiện lượng đường trong máu.

Quercetin là một chất chống oxy hóa đầy “quyền năng” có trong súp lơ xanh và nhiều loại thực phẩm khác gồm nam việt quất, củ hành và táo. Đây là một chất chống viêm tự nhiên cũng như chống lại các nguyên nhân gây lão hóa.

9. Ớt chuông

Ớt chuông là loại thực phẩm đa dạng màu sắc. Chúng chứa nhiều vitamin C, vitamin K, vitamin E, vitamin A, folate, kali và chất xơ. Hàm lượng vitamin C rất dồi dào trong loại ớt này giúp bảo vệ cơ thể khỏi các hư hại do ảnh hưởng của các gốc tự do. Một loại chất chống oxy hóa, được gọi là Lycopene, là một loại Carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có nguồn gốc từ việc tiếp xúc với chất độc tự nhiên môi trường. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Nhờ chứa vitamin B6, ớt chuông đỏ có tác dụng tốt lên hệ thần kinh và giúp tái tạo tế bào.

Theo Thethirty