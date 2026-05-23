Bước tiến công nghệ lợi khuẩn từ sữa mẹ

Trong khuôn khổ hội thảo khoa học thuộc triển lãm FI Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 13-15/5 tại TP HCM, Tập đoàn Kerry (Ireland) giới thiệu bước tiến mới về lợi khuẩn từ sữa mẹ (HMP), hướng tới ứng dụng lợi khuẩn từ sữa mẹ trong nghiên cứu dinh dưỡng nhũ nhi.

Bài chia sẻ của Tiến sĩ Celia Ning, Giám đốc Khoa học khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn nhấn mạnh bước chuyển của ngành dinh dưỡng nhũ nhi từ mô hình "bổ sung thành phần" sang "tái tạo sinh học", trong đó hệ vi sinh đóng vai trò trung tâm trong việc định hình nền tảng miễn dịch và tiêu hóa của trẻ sơ sinh.

HMP (Lợi khuẩn sữa mẹ) là những chủng lợi khuẩn được phân lập trực tiếp từ sữa mẹ khỏe mạnh. Qua quá trình chọn lọc và nuôi cấy nghiêm ngặt, các chủng HMP được đảm bảo khả năng sống, độ ổn định và hoạt tính sinh học khi ứng dụng vào dinh dưỡng nhũ nhi.

Theo Tiến sĩ Celia Ning, Hereditum® LC40 (Limosilactobacillus fermentum CECT5716) là một trong những chủng lợi khuẩn từ sữa mẹ đầu tiên được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng bởi Kerry, nhằm góp phần xây dựng nền tảng hệ vi sinh cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Việc nghiên cứu HMP thể hiện thêm một cách tiếp cận sữa mẹ ở cấp độ hệ sinh thái vi sinh.

Trong bài phát biểu, tiến sĩ cũng đưa ra 11 bằng chứng lâm sàng trên trẻ sơ sinh và trẻ sinh non, từ đó cho thấy HMP đang khẳng định vai trò nền tảng trong dinh dưỡng nhũ nhi. Đáng chú ý, nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp từ Viện Nghiên cứu Y sinh Maimonides Cordoba và Đại học Cordoba (Tây Ban Nha) trên 435 trẻ sơ sinh cho thấy việc bổ sung HMP LC40 giúp phòng ngừa và giảm thiểu hiệu quả các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa.

HMP LC40 đặc biệt quan trọng với trẻ sinh mổ để bù đắp lợi khuẩn thiếu hụt, giúp cân bằng hệ vi sinh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nghiên cứu khẳng định LC40 an toàn, dung nạp tốt cho cả trẻ sinh non và trẻ nhỏ cho đến 36 tháng tuổi, mang lại các lợi ích cụ thể như hỗ trợ trẻ sinh mổ, giúp giảm 73% tỷ lệ tiêu chảy và 27% nguy cơ nhiễm trùng hô hấp. Bảo vệ trẻ sinh non, giảm tỷ lệ viêm ruột hoại tử và tỷ lệ tử vong khi kết hợp cùng HMP BfM26 Bifidobacterium breve CECT7263. Giúp giảm 48% tỷ lệ mắc và rút ngắn thời gian điều trị tiêu chảy xuống còn 2,5 ngày.

Tiến sĩ Celia Ning đã có những chia sẻ về lợi khuẩn sữa mẹ tại hội nghị.

Trong tầm nhìn chiến lược, Kerry cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các dòng lợi khuẩn từ sữa mẹ (HMP) chuyên biệt.

Kerry Group là tập đoàn đa quốc gia của Ireland hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hương vị, dinh dưỡng và khoa học nguyên liệu. Được thành lập năm 1972, công ty khởi đầu từ một doanh nghiệp sữa địa phương trước khi phát triển thành tập đoàn toàn cầu. Hiện Kerry hoạt động tại khoảng 50 quốc gia với gần 20.000 nhân viên trên toàn thế giới và doanh thu năm 2025 đạt khoảng 6,8 tỷ euro.

Tập đoàn hiện tập trung chủ yếu cung cấp các giải pháp về hương vị, dinh dưỡng và nguyên liệu cho ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Kerry hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế để phát triển sản phẩm mới, cải tiến công thức và đáp ứng các xu hướng tiêu dùng hiện đại như giảm đường, tăng protein, dinh dưỡng bền vững hay sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên.

Tại Việt Nam, các giải pháp lợi khuẩn từ sữa mẹ HMP của Kerry được phân phối bởi GreenLife – đơn vị cung cấp nguyên liệu, giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với vai trò đối tác chiến lược, GreenLife kết nối hệ sinh thái khoa học – doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến tại thị trường Việt Nam.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Xanh

