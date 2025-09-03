Bước vào tuổi trung niên, tôi nhận ra không nên tiếc tiền mua 5 thứ này, càng dùng càng thấy lãi

Bước vào tuổi trung niên, tôi nhận ra thay vì tiết kiệm chi phí cho những món đồ giá rẻ nhưng nhanh hỏng, việc chi tiêu cho các sản phẩm chất lượng cao mang lại lợi ích vượt trội, tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài. Những món đồ này không chỉ bền bỉ mà còn hỗ trợ sức khỏe, nâng tầm phong cách, "càng dùng càng lãi".

Thực phẩm chất lượng

Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi ở tuổi trung niên vì lúc này cơ thể dễ gặp vấn đề thể chất và tinh thần. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thực phẩm hữu cơ vì chúng được chứng minh giàu dinh dưỡng và ít hoá chất độc hại. Theo một nghiên cứu công bố trên JAMA Internal Medicine, người chủ yếu ăn thực phẩm hữu cơ sẽ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Ảnh minh hoạ

Nếu không tìm mua được thực phẩm hữu cơ, tôi sẽ lựa chọn mua rau, trái cây hoặc thịt tươi sống tại các siêu thị uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này giúp gia đình tôi cảm thấy yên tâm hơn về những bữa ăn tươi ngon mỗi ngày, cân bằng dinh dưỡng các nhóm chất, giảm tần suất đặt đồ ăn online hoặc ra nhà hàng.

Thiết bị tập thể dục tại nhà

Bên cạnh việc thay đổi chế độ ăn, tôi còn đầu tư vào các thiết bị tập thể dục tại nhà để tăng cường sức khỏe. Để duy trì xương khớp và tim mạch ổn định, phụ nữ trung niên cần tìm đến các bộ môn phù hợp với nhu cầu như chạy bộ, yoga, pilates,...

Tập thể dục thường xuyên có liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ trên 50 tuổi. Tôi chọn mua thảm tập yoga và máy chạy bộ để cả gia đình cùng giữ thói quen vận động. Điều này cũng tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc ra phòng tập, lại mang đến lợi ích tối đa khi duy trì tần suất tập mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ



Giày dép thoải mái

Phụ nữ tuổi trung niên sẽ dễ gặp vấn đề về khớp, đau lưng do mang giày kém chất lượng. Tôi nhận ra đầu tư vào giày dép từ thương hiệu uy tín với đế hỗ trợ vòm chân giúp ngăn ngừa chấn thương và cải thiện tư thế.

Tôi không còn thói quen mua mới giày sau vài tháng, mà lựa chọn những đôi giày có giá thành cao nhưng có thể dùng lâu dài hơn. Đặc biệt là với người có thói quen tập thể dục hoặc cần đi bộ, vận động nhiều, giày dép chất lượng giúp hỗ trợ sức khỏe giảm rủi ro ngã té – một vấn đề phổ biến ở người bước sang tuổi trung niên. Tủ giày của tôi giờ đây chỉ còn giữ những đôi giày cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh và dọn dẹp.

Kính mắt thương hiệu uy tín

Tuổi tác tăng lên, tôi nhận thấy mắt của mình yếu hơn trước, dễ mỏi và khô mắt khi dùng các thiết bị công nghệ. Trước đây tôi thường không quan tâm đến vấn đề về mắt, chỉ đeo kính cận nhiều năm mua tại các cửa hiệu kính mắt và thỉnh thoảng mới đi khám bác sĩ.

Bước vào tuổi trung niên, tôi biết mình cần chú ý hơn đến các bệnh lý mắt. Không chỉ đổi kính cận sang loại có thương hiệu uy tín và độ bền cao hơn, tôi còn mua thêm một cặp kính râm chất lượng để bảo vệ mắt, chống tia UV khi hoạt động ngoài trời. Chỉ sau vài tháng, tôi thấy mắt mình không gặp tình trạng khô, mỏi khi đọc sách, sử dụng máy tính, giúp tăng hiệu quả làm việc lên đáng kể.

Ảnh minh hoạ

Nệm ngủ chất lượng cao

Giấc ngủ là yếu tố then chốt cho sức khỏe trung niên, khi hormone thay đổi dễ gây mất ngủ, giấc ngủ chập chờn. Theo Tiến sĩ y khoa ĐH Columbia Dustin Cotliar, một chiếc nệm cũ quá thời hạn sử dụng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể đau nhức do độ nâng đỡ kém, bề mặt không bằng phẳng.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy ngủ trên nệm có độ cứng vừa phải, sẽ mang lại sự thoải mái, hỗ trợ cột sống, giảm đau khớp. Nệm tốt sẽ không khiến người ngủ cảm thấy quá nóng, được sử dụng trong khoảng 8-10 năm với nệm mút và 10-20 năm với nệm cao su.

Chính vì điều này, tôi đã lập tức thay chiếc nệm đã dùng lâu năm và đổi sang một chiếc nệm mới phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn, giúp giấc ngủ sâu và cảm thấy sảng khoái mỗi khi thức dậy.

Những sản phẩm này với phụ nữ tuổi trung niên như tôi là khoản đầu tư thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là sức khoẻ thể chất và tinh thần.