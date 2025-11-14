Bứt phá ngược dòng: Doanh thu Chicilon Digital Media tăng trưởng 18% trong tháng 10

Trong bối cảnh toàn thị trường chịu nhiều áp lực, Chicilon Digital Media nhờ vào nền tảng khách hàng vững chắc, chiến lược thị trường chính xác và đổi mới công nghệ liên tục, đạt doanh thu 4,09 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, một lần nữa thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường và vị thế hàng đầu.

Trước sức ép kép từ cạnh tranh gay gắt và ngân sách thắt chặt, Chicilon Digital Media tập trung vào nhóm khách hàng giá trị cao và tài nguyên toà nhà chất lượng, thực hiện chiến lược "loại bỏ hiệu quả kém – tăng mật độ – nâng cao dịch vụ", nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng tài nguyên.

Toàn công ty tiếp tục khai thác sâu nhóm khách hàng chủ lực trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, tài chính, ô tô và thương mại điện tử. Với mô hình dịch vụ tư vấn và giải pháp truyền thông chính xác, công ty đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng doanh thu tháng 10.

CEO của công ty chia sẻ: "Khi thị trường trầm lắng, đó chính là lúc thể hiện năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Chúng tôi chinh phục khách hàng bằng chuyên môn, chứ không phải giá rẻ.

Mặc dù chi phí thuê mặt bằng quảng cáo tại Việt Nam vẫn cao hơn so với các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc, nhưng nhờ niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng, chúng tôi vẫn giữ được sức sống bền bỉ và tăng trưởng ổn định."

Năm 2025, Chicilon Digital Media hoàn tất nâng cấp toàn diện hệ thống với quy mô cùng mức đầu tư lớn, bao gồm: hệ thống kết nối 4G; hệ thống AI tracking; cùng nền tảng quảng cáo tương tác NFC (triển khai từ tháng 11).

Ba nền tảng này sẽ được tích hợp toàn diện vào đầu năm 2026, giúp công ty quản lý cập nhật nội dung quảng cáo từ xa, thống kê lượng người xem theo thời gian thực, và tăng cường tương tác NFC tại điểm chạm, đánh dấu bước chuyển mình của quảng cáo thang máy từ "kênh hiển thị" sang "nền tảng dữ liệu và tương tác thông minh".

Với mạng lưới 3.500 toà nhà và 36.680++ màn hình kết nối toàn quốc (hiện đang nâng cấp lên 4G), Chicilon Digital Media phục vụ hơn 80% các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Kantar Media (tháng 4/2025), Chicilon Digital Media có thị phần áp đảo chiếm đến 90% theo số lượng thiết bị tại các tòa nhà đạt chuẩn ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhờ hiệu quả quảng cáo vượt trội và độ phủ sóng mạnh mẽ, Chicilon đang là cái tên dẫn dắt sự phát triển của ngành với nhiều lợi thế độc đáo.

Chủ tịch HĐQT – ông Guo Zhi Feng cho biết: "Chúng tôi không lấy đối thủ làm mục tiêu, mà lấy khách hàng làm trung tâm. Cạnh tranh thực sự không phải là tiêu hao lẫn nhau, mà là cùng nhau thúc đẩy sự tiến bộ của ngành."

Bước vào quý IV, Chicilon Digital Media đang toàn diện triển khai quảng cáo tương tác NFC và chương trình cấp quyền đại lý toàn quốc, xây dựng hệ sinh thái hợp tác mở, nơi thương hiệu – đại lý – nền tảng cùng tham gia định hình xu hướng truyền thông kỹ thuật số mới.

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đổi mới trong công nghệ, dữ liệu và nội dung, giúp hoạt động quảng cáo ngày càng chính xác – thông minh – hiệu quả hơn.

Giữa thời điểm ngành quảng cáo Việt Nam bước vào kỷ nguyên số hoá và đo lường thông minh, doanh nghiệp gần 20 năm bền bỉ này vẫn đang chứng minh niềm tin của mình bằng hành động: "Giúp thương hiệu được nhìn thấy, được ghi nhớ và được lựa chọn."