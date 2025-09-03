Bứt phá từ không gian biển: Cơ hội để Đà Nẵng dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu

Những kỳ tích trên không gian biển

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và quỹ đất liền ngày càng hạn hẹp, hoạt động lấn biển đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra không gian phát triển mới cho các quốc gia. Dubai, Singapore và Thâm Quyến là những hình mẫu tiêu biểu trong khai thác không gian biển, phát triển đô thị hiện đại và nâng tầm vị thế quốc gia.

Dubai từ sa mạc khô cằn đã vươn ra biển với Palm Jumeirah, đảo nhân tạo biểu tượng của sự xa hoa, quy tụ khách sạn 5 sao, biệt thự triệu đô và hệ sinh thái du lịch đẳng cấp. Năm 2023, Palm Jumeirah chiếm tới 39% giao dịch bất động sản cao cấp toàn cầu, trở thành điểm hút vốn đầu tư quốc tế.

Singapore, quốc đảo không tài nguyên, đã mở rộng thêm 100 km² đất nhờ lấn biển từ thập niên 1960, phát triển các khu đô thị như Marina Bay, Sentosa, đóng góp 1–2% GDP mỗi năm.

Thâm Quyến, từ làng chài nhỏ, sau 40 năm đã thành trung tâm công nghệ gần 500 tỷ USD GDP. Với 80 km² đất lấn biển, thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng và nhà ở bền vững.

Là trung tâm kinh tế và đô thị biển của miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng đã được chọn để mở rộng không gian phát triển về phía biển.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế để hình thành khu thương mại tự do

Vị trí địa lý chiến lược giúp Đà Nẵng trở thành cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối nhanh chóng với các thị trường lớn trong ASEAN, Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Cảng nước sâu Liên Chiểu, chỉ cách tuyến hàng hải quốc tế 100 km, đang được đầu tư thành trung tâm logistics trọng điểm.

"Nếu phát triển từ góc nhìn địa chính trị- kinh tế mới, Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn tầm toàn cầu, không chỉ so sánh ngang với Singapore hay Dubai mà còn trở thành hình mẫu phát triển tiêu biểu". TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo nhận định.

Tương đồng như Singaopre, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ từ cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt đến các khu công nghiệp, công nghệ cao. Chính sách đầu tư minh bạch, ưu đãi hấp dẫn giúp thành phố thu hút nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính và dịch vụ

Học hỏi từ Thâm Quyến, thành phố chú trọng đầu tư công nghệ với Khu Công nghệ cao, công viên phần mềm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và startup, song song với phát triển năng lượng tái tạo và quản lý môi trường. Hệ sinh thái công nghệ biển sẽ là nền tảng cho một đô thị biển thông minh, xanh và bền vững.

Với hạ tầng hiện đại, việc hình thành khu thương mại tự do sẽ là động lực nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Giống với các thiên đường du lịch biển nổi tiếng, Đà Nẵng sở hữu tiềm năng du lịch lớn nhờ cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng du lịch đẳng cấp: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế,... đã đưa thành phố vào bản đồ du lịch toàn cầu. Tương lai, Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch biển cao cấp như bến du thuyền, đảo nhân tạo hay resort kết hợp thương mại - tài chính sẽ mở ra hệ sinh thái du lịch - đầu tư hiện đại.

Với quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành một đô thị biển thông minh, trung tâm tài chính - logistics quốc tế, định hình lại vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những bài học từ Dubai, Singapore và Thâm Quyến là kim chỉ nam để thành phố khai thác hiệu quả không gian biển.

Cơ hội vươn tầm thành phố đáng sống khu vực

Theo TS. Dư Văn Toán, Đà Nẵng còn nhiều dư địa để khai thác không gian biển và vùng ven biển. Thành phố cần một quy hoạch tổng thể, mở rộng về phía Nam, đồng thời gắn kết với các giá trị phát triển của Quảng Nam. Việc sát nhập, điều chỉnh địa giới hành chính đã mở rộng tầm nhìn không gian, tạo điều kiện tích hợp các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính - logistics, công nghiệp xanh, du lịch biển và các khu kinh tế liên vùng như Chu Lai, Hội An, Cù Lao Chàm.

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng.

Về ngành nghề, Đà Nẵng có nhiều cơ hội để dẫn đầu trong phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại như: du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (bến du thuyền, khu nghỉ dưỡng ven biển, đảo nhân tạo), dịch vụ cảng biển- logistics, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, đặc biệt là tàu du lịch cỡ lớn. Cảng nước sâu Liên Chiểu và hệ thống hạ tầng kết nối đang được đầu tư mạnh là nền tảng quan trọng để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế tại hành lang kinh tế Đông -Tây.

"Thành phố có thể tiên phong trong phát triển ngành năng lượng tái tạo trên biển như điện mặt trời, điện gió, thủy triều, sản xuất hydro xanh và thí điểm công nghệ điện từ chênh lệch độ mặn. Đây không chỉ là giải pháp bền vững, mà còn mở đường cho việc phát triển khu công nghiệp ven biển sử dụng điện xanh, hướng tới các mô hình công nghiệp không phát thải (net-zero)". Chuyên gia Dư Văn Toán cho biết thêm.

Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giám sát môi trường biển bằng thiết bị tự hành và hạ tầng cảm biến để phục vụ quản lý đô thị thông minh, hướng đi hoạt động thương mại, tài chính và sản xuất trên biển.

Với định hướng rõ ràng, quy hoạch chiến lược, cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả và ứng dụng công nghệ xanh, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành đô thị biển tầm cỡ toàn cầu, hướng tới vị thế thành phố đáng sống hàng đầu khu vực và thế giới trong mắt các nhà đầu tư và du khách quốc tế.