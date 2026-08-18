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Bưu điện Việt Nam cảnh báo quan trọng đến tất cả người nhận được tin nhắn này

| | Kinh tế số

Bằng thủ đoạn gửi tin nhắn thông báo thiếu thông tin địa chỉ, kẻ gian dụ dỗ người dân truy cập vào các đường link độc hại nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình trạng mạo danh đơn vị này để trục lợi. Cụ thể, kẻ gian sẽ chủ động gửi tin nhắn cho nạn nhân với nội dung thông báo bưu phẩm đã đến nơi nhưng không thể giao vì địa chỉ nhận hàng chưa đầy đủ hoặc không chính xác. Kèm theo đó, chúng yêu cầu người nhận phải bấm ngay vào một đường link lạ đính kèm trong tin nhắn để cập nhật lại thông tin. Đây là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng hết sức tinh vi, đánh trúng vào tâm lý nôn nóng muốn nhận hàng của những người thường xuyên mua sắm trực tuyến.

Thủ đoạn giả mạo Bưu điện Việt Nam thông báo cập nhật địa chỉ giao hàng

Mối nguy hiểm thực sự nằm ở chính những đường link giả mạo này. Ngay khi người dùng thiếu cảnh giác và nhấp chuột vào, thiết bị điện thoại hoặc máy tính sẽ tự động tải về các loại mã độc nguy hiểm. Lúc này, nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ bị thu thập toàn bộ dữ liệu cá nhân bí mật và mất quyền kiểm soát thiết bị. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng lỗ hổng này để thâm nhập vào ứng dụng ngân hàng, từ đó ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của khách hàng chỉ trong tích tắc.

Trước thực trạng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng biến hóa khôn lường, Bưu điện Việt Nam đặc biệt khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao tinh thần cảnh giác.

- Tuyệt đối không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi đến qua tin nhắn SMS, email hay các nền tảng mạng xã hội.

- Giữ nguyên tắc bảo mật tối đa, kiên quyết không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng hay mã xác thực OTP theo yêu cầu của những đối tượng không rõ danh tính.

- Khi có nhu cầu kiểm tra tình trạng đơn hàng hoặc cần hỗ trợ, khách hàng chỉ nên tra cứu trực tiếp thông qua các kênh liên lạc và website chính thức của Bưu điện Việt Nam để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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