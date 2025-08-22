BVBank hỗ trợ tài xế công nghệ vay mua xe: Lãi suất từ 7%/năm, trả góp linh hoạt đến 96 tháng

Sở hữu xế riêng, giải pháp tăng thu nhập bền vững cho tài xế công nghệ

Chạy xe công nghệ đã và đang trở thành một nghề tạo việc làm quan trọng trong lĩnh vực vận tải hành khách, nhờ tính linh hoạt về thời gian và khả năng mang lại thu nhập ổn định. Theo thống kê từ một số doanh nghiệp lớn, lực lượng tài xế tham gia các hãng xe công nghệ như Be, Grab, Xanh SM hiện ước tính gần 1 triệu người. Con số này ghi nhận tăng đều qua các năm, phản ánh sức hút của ngành đối với người lao động trong bối cảnh nhu cầu di chuyển qua ứng dụng ngày càng phổ biến. Nếu tính thêm taxi truyền thống, hợp tác xã vận tải và các đơn vị dịch vụ khác, lực lượng lao động trong ngành xe dịch vụ trên toàn quốc lên tới hàng triệu người.

Khảo sát hành vi người dùng cho thấy, gần một nửa khách hàng đặt xe vài lần mỗi tuần và khoảng 7% sử dụng gần như hằng ngày. Quy mô người dùng lớn giúp thị trường vận tải công nghệ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh, mang đến cơ hội việc làm ổn định cho nhiều nhóm lao động, đặc biệt là nhóm tài xế trong độ tuổi 40.

Song, thực tế cho thấy việc thuê xe để chạy dịch vụ tồn tại nhiều bất cập. Tài xế phải chi khoản phí cố định hàng tháng, bất kể tình hình công việc, khiến lợi nhuận ròng bị thu hẹp và khó tích lũy. Ngoài ra, việc phụ thuộc vào xe thuê đồng nghĩa với lịch làm việc, quãng đường di chuyển và tình trạng phương tiện đều bị giới hạn bởi điều khoản hợp đồng.

Anh Lâm (40 tuổi, Hà Nội), với 3 năm kinh nghiệm chạy xe công nghệ, thừa nhận, thời điểm mới vào nghề anh thuê xe với giá 8 triệu đồng/tháng, nhưng cộng thêm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, tổng số tiền thực tế vượt 10 triệu. "Chạy cả tháng trừ hết các khoản thì chẳng còn bao nhiêu, lại luôn phải lo trả tiền thuê đúng hạn nên rất áp lực," anh chia sẻ.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với anh Lâm mà còn khá phổ biến trong giới tài xế công nghệ. Việc thuê xe giúp bắt đầu công việc nhanh hơn, nhưng chi phí cố định cao và không tạo ra giá trị tích lũy khiến nhiều người mong muốn sở hữu phương tiện riêng. Có xe riêng, tài xế hoàn toàn chủ động thời gian, toàn quyền khai thác để tối ưu thu nhập và sau khi trả hết nợ, chiếc xe vẫn là tài sản có thể tiếp tục sinh lợi hoặc bán lại để thu hồi vốn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến nhiều người chưa thể hiện thực hóa kế hoạch này chính là vốn khởi điểm ban đầu để mua xe.

Giải pháp của BVBank, mua xe dễ dàng, trả góp nhẹ nhàng

Nắm bắt nhu cầu này, BVBank triển khai gói vay mua xe với nhiều ưu đãi. Theo đó, khách hàng được vay tối đa 85% giá trị xe, lãi suất chỉ từ 7%/năm, thời hạn vay đến 96 tháng để giảm áp lực trả góp. Ngân hàng áp dụng phương thức trả nợ linh hoạt theo tháng hoặc quý, phù hợp với chu kỳ thu nhập của tài xế. Hồ sơ thủ tục được rút gọn và phê duyệt nhanh, giúp khách hàng sớm sở hữu xe để bắt đầu hoặc mở rộng công việc.

Trường hợp của anh Thành Thái (quận Bình Tân, TP.HCM) là minh chứng rõ rệt. Trước đây, anh thuê xe 8,5 triệu đồng/tháng để chạy xe công nghệ, sau khi trừ chi phí xăng dầu và bảo dưỡng, thu nhập ròng chỉ còn 10–11 triệu đồng. Khi vay 80% giá trị chiếc xe 560 triệu đồng từ BVBank với thời hạn 7 năm, khoản trả góp hàng tháng của anh khoảng 8 triệu, ngang với tiền thuê xe trước kia. Tuy nhiên, thu nhập ròng của anh tăng lên 13–14 triệu đồng/tháng nhờ chủ động hơn trong công việc và lịch chạy. "Khi trả xong nợ, xe hoàn toàn thuộc về tôi, vừa tiếp tục tạo thu nhập, vừa có thể bán lại để lấy vốn," anh Thái cho biết.

Trong bối cảnh thị trường vận tải công nghệ mở rộng nhanh chóng, việc sở hữu xe riêng không chỉ giúp tài xế tối ưu lợi nhuận mà còn mang lại sự chủ động và an tâm lâu dài. Ở góc độ ngân hàng, hỗ trợ khách hàng mua xe cũng góp phần phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, tạo việc làm ổn định và bền vững. Đại diện BVBank nhấn mạnh: "Chúng tôi thiết kế gói vay này để khách hàng dễ dàng tiếp cận phương tiện, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng."

Một chiếc xe riêng vì thế không chỉ là công cụ lao động mà còn là khoản đầu tư cho tương lai. Với sự đồng hành của BVBank, mục tiêu "có xế riêng" để chủ động hành trình và tối ưu thu nhập đang trở nên dễ dàng và thiết thực hơn bao giờ hết.