BVBank triển khai chính sách mới cho thẻ tín dụng - hoàn đến 18 triệu đồng/năm

Có thể nói đây là ưu đãi thiết thực và cực kỳ cạnh tranh trên thị trường hiện nay của thẻ BVBank

Đón đầu thời điểm mua sắm sôi động mùa cuối năm khi các dịp lễ, tết đang đến gần, BVBank triển khai một loạt chính sách mới dành cho các dòng thẻ tín dụng để chủ thẻ BVBank có thể chi tiêu tiện lợi và nhận thêm nhiều ưu đãi thiết thực phục vụ cho nhu cầu đời sống.

Theo đó, các dòng thẻ BVBank ngoài những tính năng phục vụ đúng nhu cầu từng nhóm khách hàng, còn mang đến các ưu đãi hấp dẫn như sau:

Ưu đãi tích điểm hoàn tiền đến 18 triệu đồng/năm

Thẻ tín dụng BVBank Visa inStyle: đây là dòng thẻ Platinum hướng đến chủ thẻ có nhu cầu chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình (Siêu thị, Bảo hiểm, Giáo dục):

Tích điểm đến 20% (tối đa 18 triệu điểm/năm tương đương 18 triệu đồng/năm) khi chi tiêu tại Siêu thị & Bảo hiểm;

Quà chào mừng 200.000 điểm (tương đương 200.000 VND) khi chi tiêu tại siêu thị Aeon Mall;

Trả góp 0% phí & lãi đối với giao dịch Giáo dục & Bảo hiểm trên ứng dụng Digimi.

Thẻ tín dụng BVBank JCB Sense: dòng thẻ Platinum hướng đến chủ thẻ yêu thích thời trang mua sắm & ẩm thực:

Tích điểm đến 20% (tối đa 18 triệu điểm/năm tương đương 18 triệu đồng/năm) cho chi tiêu thời trang, mua sắm, ăn uống

Quà chào mừng 200.000 điểm (tương đương 200.000 đồng) khi chi tiêu tại Uniqlo;

Tích đến 50.000 điểm tương đương 50.000 đồng khi chi tiêu hóa đơn từ 1 triệu đồng tại Uniqlo hàng tháng.

Thẻ tín dụng BVBank Visa Lifestyle - dòng thẻ Platinum linh hoạt dành cho nhóm khách hàng linh hoạt chi tiêu, yêu thích phong cách sống, giải trí, du lịch, mua sắm và ăn uống:

Tích điểm đến 20% (tối đa 7.2 triệu điểm/năm tương đương 7.2 triệu đồng/năm) khi lựa chọn chi tiêu tại 01 trong các nhóm: Giải trí (20%), Du lịch (15%), Thời trang & mua sắm, Ăn uống (10%);

Quà chào mừng 200.000 điểm (tương đương 200.000 đồng) khi chi tiêu ăn uống

Tích điểm 50% (tối đa 50.000 điểm/tháng/nhà bán hàng tương đương 50.000 đồng/tháng/nhà bán hàng) khi chi tiêu tại Netflix/ Vieon/ ChatGPT;

Thẻ tín dụng BVBank Visa Ms. - dòng thẻ Classic dành cho chủ thẻ đam mê mua sắm trực tuyến:

Tích điểm 100% khi chi tiêu tại Metro TP.HCM (tối đa 100.000 điểm/tháng tương đương 100.000 đồng/tháng);

Tích điểm đến 10% (tối đa 7.2 triệu điểm/năm, tương đương 7.2 triệu đồng/năm) khi chi tiêu tại Shopee, TiktokShop, Lazada và các giao dịch trực tuyến khác;

Chính sách hoàn phí hấp dẫn & linh hoạt

Thẻ tín dụng BVBank áp dụng mức phí thường niên hợp lý, chỉ dao động từ 499.000 - 599.000 đồng/năm, đồng thời chủ thẻ có thể được hoàn phí trọn đời một cách dễ dàng khi đạt doanh số chi tiêu:

Năm 1: Chi tiêu đạt từ 5 triệu đồng trong 60 ngày đầu sau khi kích hoạt thẻ.

Từ năm thứ hai, chỉ cần chi tiêu 100 triệu đồng trong năm liền trước để tiếp tục được hoàn phí. Riêng với khách hàng hiện tại đang sở hữu thẻ BVBank (mở thẻ trước 1/11/2025) vẫn được tiếp tục miễn phí thường niên thêm 1 năm sau đó.

Gia tăng trải nghiệm người dùng – hướng đến hệ sinh thái tài chính số

Toàn bộ ưu đãi tích điểm khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng của BVBank được đồng bộ trên ứng dụng Ngân hàng số Digimi, cho phép khách hàng quản lý điểm thưởng, quy đổi thành voucher hoặc hoàn tiền chỉ với vài thao tác. Đây là một trong những tính năng và bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của BVBank, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thân thiện, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm.

Vừa qua, BVBank cũng đã triển khai tính năng mở thẻ tín dụng online ngay trên ứng dụng ngân hàng số Digimi, không cần nộp hồ sơ chứng minh thu nhập như phiếu lương, hợp đồng lao động hay sao kê lương. Khách hàng chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên ứng dụng Digimi, hoàn tất đăng ký trong vòng vài phút và sẽ nhận kết quả xét duyệt trực tiếp trên ứng dụng, mở ra trải nghiệm đăng ký thẻ nhanh chóng, tiện lợi không cần phải đến quầy giao dịch.

Những nỗ lực trong hoạt động phát triển thẻ tại thị trường Việt Nam của BVBank cũng được tổ chức thẻ quốc tế Visa ghi nhận với giải thưởng "Tăng trưởng Doanh số Thanh toán Xuất sắc năm 2025".

"Trong bối cảnh nhu cầu giao dịch không tiền mặt ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại, BVBank hiểu rằng việc định vị rõ ràng từng dòng thẻ theo nhóm nhu cầu chi tiêu sẽ giúp khách hàng dễ lựa chọn sản phẩm phù hợp và tận hưởng tối đa ưu đãi. Chúng tôi tin rằng, với chính sách ưu đãi mới rất cạnh tranh lần này sẽ giúp khách hàng gia tăng giá trị trong từng chi tiêu khi mỗi giao dịch đều mang lại lợi ích, mỗi chiếc thẻ đều phản ánh phong cách sống riêng của người sở hữu. " – đại diện BVBank chia sẻ.