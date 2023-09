BVSC: Lãi suất huy động đã tiến sát mức thấp nhất trong giai đoạn Covid, VND mất giá 2,2% từ đầu năm

Theo số liệu theo dõi của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tháng 8, lãi suất huy động (LSHĐ) 12 tháng trung bình đạt 6,08%, đã giảm trở lại 0,1 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 0,92 điểm % so với trung bình hồi tháng 7, và giảm tới 2,35 điểm % so với cuối năm 2022. Mặt bằng lãi suất huy động hiện tại đã tiến sát xuống mức thấp trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng vẫn diễn ra rất chậm. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tới cuối tháng 7, tăng trưởng tín dụng ghi nhận ở mức 4,56%, thấp hơn mức 4,73% vào cuối tháng 6. Diễn biến này làm tăng thêm áp lực giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong các tháng còn lại của năm. NHNN cũng đã yêu cầu các NHTM giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay thêm 1,5-2% trong tháng 8 vừa qua. Lãi suất huy động duy trì đà giảm kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho lãi suất cho vay tiếp tục giảm từ nay tới cuối năm.

Dù vậy, với việc lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại cùng rủi ro tỷ giá lớn hơn, BVSC cho rằng mặt bằng lãi suất thời gian tới có thể sẽ giảm chậm hơn so với các tháng vừa qua. Ngoài ra, hiện mặt bằng lãi suất điều hành và lãi suất huy động đều đã giảm gần tới mức thấp nhất trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nhóm phân tích cho rằng dư địa giảm lãi suất điều hành và huy động sẽ không còn lớn.

Nguồn: BVSC

Về tỷ giá, so với cuối năm 2022, đồng VND tính tới ngày 30/8/2023 đã giảm 2,2% so với đồng USD.

Theo BVSC, lạm phát thế giới, đặc biệt là giá nhóm thực phẩm có dấu hiệu tăng trở lại, khiến lo ngại Fed phải duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể thực hiện thêm 1 lần tăng lãi suất từ nay tới cuối năm. Điều này đã khiến cho chỉ số DXY tiếp tục có diễn biến tăng (tăng thêm 1,74% so với cuối tháng trước và đang ở vùng đỉnh 5 tháng).

Dù vậy, với việc Fed đã có kế hoạch hạ lãi suất trong năm 2024, nhóm phân tích cho rằng diễn biến tăng của USD sẽ chỉ có tính ngắn hạn và không tạo ra áp lực lớn với tỷ giá USD/VND như trong năm 2022.

“Ưu tiên hiện tại của NHNN là hạ mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, có phẩn ngược lại với các NHTW lớn trên thế giới, đặc biệt là Fed, nên có thể khiến đồng VND ở một số thời điểm có diễn biến giảm nhanh”, BVSC dự báo.

Tuy nhiên, nhóm phân tích nhận định, với áp lực từ đồng USD không lớn như năm 2022, rủi ro với tỷ giá sẽ không mạnh như giai đoạn cuối năm ngoái. Ngoài ra, việc giảm giá của đồng VND, có thể còn hỗ trợ cho xuất khẩu hàng hóa trong các tháng còn lại của năm.