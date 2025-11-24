Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BYD bỏ màn hình xoay từng 'gây bão' bởi lý do không ai ngờ tới: Tất cả xe ở Việt Nam sẽ trở thành bản giới hạn

24-11-2025 - 09:21 AM

Ban lãnh đạo BYD xác nhận sẽ ngừng trang bị màn hình giải trí có thể xoay được trên các mẫu xe của mình, bắt đầu từ mẫu Atto 2 mới.

Khi BYD lần đầu tiên gia nhập thị trường toàn cầu cách đây vài năm, hãng đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với màn hình thông tin giải trí có khả năng xoay 90 độ. Người dùng có thể vận hành màn hình này ở cả chế độ dọc hoặc ngang. Dù được đánh giá là một yếu tố gây tò mò, màn hình xoay đã giúp các mẫu xe của BYD nổi bật hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, tập đoàn xe hơi Trung Quốc này vừa tiết lộ rằng màn hình xoay sẽ không còn xuất hiện trong tương lai gần. Phó chủ tịch BYD Stella Li đã xác nhận thông tin này. Bà cho biết rằng dù khách hàng của công ty yêu thích màn hình xoay, nó lại gây hạn chế cho một số ứng dụng.

BYD bỏ màn hình xoay từng 'gây bão' bởi lý do không ai ngờ tới: Tất cả xe ở Việt Nam sẽ trở thành bản giới hạn- Ảnh 1.

Màn hình xoay là 1 tính năng độc đáo trên xe BYD. Ảnh: MXH

Bà Li nhấn mạnh điều này đặc biệt đúng với Apple CarPlay và Android Auto. Do đó, nhà sản xuất ô tô đã loại bỏ tính năng này trên mẫu Atto 2 mới. Đồng thời, hãng cũng sẽ loại bỏ màn hình xoay khỏi các mẫu xe khác trong tương lai.

Tiến tới, tất cả màn hình sẽ được khóa ở vị trí ngang. Phó chủ tịch Stella Li chia sẻ với Autocar rằng: "Chúng tôi đang bắt đầu tham gia vào rất nhiều ứng dụng." Bà Li cũng cho biết thêm: "Atto 2 sẽ là mẫu xe đầu tiên tích hợp Google và Apple CarPlay. Và nếu họ muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất, thì màn hình xoay sẽ hạn chế các ứng dụng của họ."

Ngoài ra, bà Li còn chia sẻ về phản hồi từ thị trường. Bà cho biết: "Thứ hai, chúng tôi đã thấy phản hồi trên thị trường. Mọi người yêu thích màn hình xoay, nhưng mức độ sử dụng lại rất nhỏ." Theo BYD, màn hình thông tin giải trí của họ từng được cho là dễ sử dụng hơn ở chế độ dọc khi xe đứng yên và cả khi đang di chuyển. Chế độ này cũng được đánh giá là tốt hơn cho việc điều hướng.

BYD bỏ màn hình xoay từng 'gây bão' bởi lý do không ai ngờ tới: Tất cả xe ở Việt Nam sẽ trở thành bản giới hạn- Ảnh 2.

BYD Atto 2 thế hệ mới sẽ là mẫu xe đầu tiên không còn sử dụng màn hình xoay. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, trong các mẫu xe đã được thử nghiệm, các chuyên gia nhận thấy việc vận hành màn hình ở chế độ ngang luôn dễ dàng hơn. Điều này có thể là do đây là hướng màn hình phổ biến trong phần lớn các mẫu xe hiện đại. Một lý do quan trọng khác là Apple CarPlay và Android Auto chỉ hoạt động ở chế độ ngang.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, bà Li còn cho biết thêm rằng BYD sẽ đẩy nhanh quá trình hợp tác với các công ty lớn. Những đối tác bao gồm Apple và Google. Vì thế, việc sử dụng một giao diện sạch sẽ và đơn giản hơn là điều hoàn toàn hợp lý.

Tại Việt Nam, toàn bộ dải sản phẩm của BYD như Seal, Atto 2, Atto 3, Seal 5, Sealion 6... đều được trang bị tính năng độc đáo này. Nếu hãng quyết định khai tử, những mẫu xe tại Việt Nam có thể trở thành hàng hiếm.

Theo Thùy Trag

Đời sống và Pháp luật

