BYD M9 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 2 tỉ đồng

Sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, mẫu MPV hạng sang của BYD đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt với 2 phiên bản, Advanced (giá 1,99 tỉ đồng) và Premium (giá 2,388 tỷ đồng)

Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km, giúp người dùng linh hoạt trong các hành trình ngắn trong đô thị hoặc các chuyến đi dài liên tỉnh.

Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000 km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình đạt 5,6 lít/100 km.

Điểm nhấn đến từ khối pin "lưỡi dao" (Blade Battery) thế hệ mới. Ngoài việc vượt qua những bài thử nghiệm khắt khe, pin còn có tuổi thọ bền bỉ, khả năng sạc nhanh (15-100% chỉ trong chưa đầy 60 phút).

Về mặt thiết kế, xe sở hữu kích thước tổng thể 5.145 x 1.970 x 1.805 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.045 mm. Để so sánh, mẫu MPV cỡ trung nổi tiếng tại Việt Nam là Kia Carnival có chiều dài tương đương ở mức 5,15 m, chiều dài cơ sở 3,09m.

Theo nhà sản xuất, phần ngoại thất của BYD M9 được lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng loài rồng cổ xưa biểu trưng cho uy quyền, sự bảo vệ và sức sống bền bỉ. Thân xe BYD M9 được thiết kế đường gân nổi dứt khoát, lưới tản nhiệt mô phỏng lớp áo giáp, tượng trưng cho sự vững chãi và an toàn, đồng thời mang đến vẻ ngoài uy lực.

Cụm đèn dạng LED phía trước của M9 vừa là chi tiết chiếu sáng, nhưng đồng thời cũng là điểm nhấn tạo nên sự cuốn hút, sắc sảo, khẳng định vị thế khác biệt của một chiếc MPV đầu bảng trong phân khúc.

Cửa trượt điện với công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng được thiết kế tinh tế, liền mạch với thân xe, vừa mang tính tiện dụng cao, vừa duy trì vẻ thanh thoát trong tổng thể ngoại hình. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu 3D họa tiết đan dây may mắn. Cửa khoang hành lý phía sau trang bị mở cửa cảm ứng ánh sáng cùng tính năng ghi nhớ vị trí chiều cao khi mở.

Bảng điều khiển trung tâm được ví như “trục chính” của ngôi nhà, các chi tiết ốp kim loại được thiết kế mô phỏng mái đình cổ kính, tạo nên cảm giác bề thế và sang trọng.

Bộ não của xe là hệ thống màn hình giải trí 15,6 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông minh, nhận diện đa vùng, cho phép thực hiện hàng trăm thao tác điều khiển chỉ bằng lời nói tự nhiên.

Ghế ngồi đều được bọc da cao cấp với thiết kế công thái học, tích hợp đầy đủ tính năng làm mát, massage đa điểm, kết hợp với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 cùng công nghệ tạo ion âm mang đến không khí trong lành, giúp người dùng thoải mái trên mọi hành trình.

Hàng ghế giữa được trang bị năng điều chỉnh điện 4 hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt cùng tính năng massage 10 điểm, bàn gấp tiện dụng giúp hành khách tận hưởng sự êm ái vượt trội. Ngoài ra, khu vực này còn được trang bị sẵn tủ lạnh, mang đến trải nghiệm tiện ích cho người sử dụng.

Để được bán trên thị trường toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, BYD M9 đã vượt qua nhiều bài kiểm tra về độ an toàn gắt gao. Cụ thể, xe đạt C-NCAP 5 sao, sở hữu 7 túi khí bao phủ toàn bộ không gian cabin, từ hàng ghế trước đến hàng ghế thứ ba, đảm bảo sự an tâm cho tất cả hành khách.

Với hệ thống ADAS 5R1V (5 radar, 1 camera), mẫu xe trang bị một số công nghệ như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông...

Mẫu MPV này có 4 màu ngoại thất (Trắng, Đen, Tím, Xanh) và 2 lựa chọn nội thất (Đen hoặc Be-Nâu). Đặc biệt, khách hàng khi mua xe được tặng bộ sạc cầm tay 2,2 kW và thiết bị chuyển đổi nguồn V2L.



