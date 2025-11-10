Omoda & Jaecoo tiếp tục giảm giá: Omoda C5 rẻ ngang Sonet, Jaecoo J7 ‘xanh chín’ với CX-5, Tucson

Bước sang tháng 11/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chương trình ưu đãi lớn dành cho các mẫu SUV đang kinh doanh trong nước. Hãng xe Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và lãi suất vay ưu đãi, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với các mẫu SUV công nghệ cao.

Omoda C5

Trong tháng 11 này, Omoda C5 tiếp tục hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, mức ưu đãi lớn nhất khách hàng có thể nhận được khi mua C5 trong tháng 11 là 80,3 triệu đồng (tính theo thuế 12%). Mẫu SUV hạng B hiện được phân phối với ba phiên bản gồm Luxury, Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 539 triệu, 589 triệu và 669 triệu đồng.

Omoda C5 duy trì ưu đãi trong tháng 11/2025. Ảnh: Đại lý

Nhờ chính sách hỗ trợ mới, Omoda C5 đang nằm trong nhóm SUV hạng B có giá thực tế cạnh tranh nhất thị trường. Mức giá này thậm chí tiệm cận với một số mẫu SUV hạng A như Kia Sonet hay Hyundai Venue, đồng thời thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Omoda C5 đang có giá bán thực tế hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ảnh: Đại lý

Omoda C5 gây chú ý nhờ thiết kế coupe thể thao, ngôn ngữ tạo hình tương lai và nội thất được trang bị màn hình đôi kích thước lớn, hệ thống hỗ trợ lái và các tính năng an toàn toàn diện. Đáng chú ý, mẫu xe này là SUV duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ cả ba tổ chức Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Jaecoo J7

Cùng với Omoda C5, Jaecoo J7 cũng được hưởng ưu đãi lớn trong tháng 11/2025. Mẫu SUV này hiện có ba phiên bản, gồm bản động cơ xăng tiêu chuẩn (Flagship) giá 799 triệu đồng, bản AWD Individual giá 849 triệu đồng và bản hybrid PHEV giá 959 triệu đồng. Trong đó, hai bản Flagship và PHEV được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 – 80 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Jaecoo J7 áp dụng ưu đãi giảm 80% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý

Jaecoo J7 mang phong cách SUV đô thị pha chất off-road, thiết kế vuông vức, gầm cao 210 mm và khả năng lội nước 600 mm. Khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm dọc 14,8 inch, cụm đồng hồ điện tử 10,25 inch cùng vật liệu da pha kim loại mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp.

Nội thất Jaecoo J7 PHEV. Ảnh: Đại lý

Bản xăng của Jaecoo J7 sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong khi bản PHEV cho phép di chuyển tới 106 km ở chế độ thuần điện và đạt công suất kết hợp 342 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm.

Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP và sở hữu 20 tính năng hỗ trợ lái (ADAS) như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường cùng nhiều công nghệ hỗ trợ khác.

Trước đó, Jaecoo J7 AWD Individual vừa được công bố giá 849 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Trong giai đoạn mở bán, 50 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm 50 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm vật chất, đưa giá thực tế xuống còn 799 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual ra mắt với giá 849 triệu đồng. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Bên cạnh ưu đãi theo tháng, Omoda & Jaecoo đang áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km, cùng bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ và pin. Hãng đặt mục tiêu nâng tổng số đại lý lên 39 điểm trên toàn quốc vào cuối năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, dự kiến vận hành từ năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cung ứng và dịch vụ hậu mãi trong nước.