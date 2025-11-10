Anh em của Wuling Mini EV ra mắt bản siêu tiết kiệm xăng: giá từ 356 triệu đồng, đi Hà Nội-Đà Nẵng chỉ trong một lần sạc

Wuling Motors (Wuling) vừa chính thức giới thiệu mẫu xe đa dụng Wuling Darion tại thị trường Indonesia. Sự xuất hiện của mẫu MPV này đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng xe Trung Quốc trong hành trình mở rộng hệ sinh thái xe điện tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong phân khúc xe gia đình.

Theo Wuling, “Darion” bắt nguồn từ cụm từ “Dari Indonesia” (Từ Indonesia) – thể hiện tinh thần phát triển từ chính thị trường sở tại. Đây cũng là mẫu MPV đầu tiên tại Indonesia có đủ hai phiên bản EV (xe điện thuần) và PHEV (xe lai sạc ngoài) , hướng đến các gia đình hiện đại mong muốn sự linh hoạt và tiết kiệm năng lượng.

“Darion kết hợp giữa thiết kế, sự thoải mái, công nghệ và hiệu suất để tạo nên những hành trình đáng nhớ. Đây không chỉ là sản phẩm được sản xuất tại Indonesia, mà còn phản ánh phong cách sống của các gia đình nơi đây,” ông Ricky Christian , Giám đốc Vận hành Tiếp thị của Wuling Motors chia sẻ.

Mẫu MPV của Wuling có kích thước lần lượt là 4.910 x 1.870 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm.﻿

Về ngoại thất, Darion sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại với các đường nét thân xe tinh giản giúp cải thiện tính khí động học. Phiên bản PHEV nổi bật với lưới tản nhiệt Diamond Cut , trong khi cả hai bản đều được trang bị đèn pha và đèn hậu LED hình chữ X , mâm hợp kim 17 inch và thanh ray cửa trượt ẩn , mang đến tổng thể gọn gàng, đồng nhất.

Không gian nội thất được Wuling chú trọng thiết kế để tối ưu sự tiện nghi. Darion là mẫu MPV 7 chỗ cỡ trung có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc , mang lại không gian rộng rãi cho mọi hàng ghế. Cửa trượt Autocomfort hỗ trợ ra vào dễ dàng, ghế thuyền trưởng chỉnh điện và có chức năng thông gió ở hàng ghế thứ hai. Khoang hành lý đạt dung tích tối đa 1.202 lít , đủ cho những chuyến đi dài ngày.

Khoang cabin sử dụng chất liệu da Walnut Brown cao cấp, phối hợp cùng ốp Carbon Black tạo cảm giác ấm áp, sang trọng. Hệ thống điều hòa tích hợp bộ lọc PM2.5 , giúp không khí trong xe luôn trong lành. Về an toàn, xe được trang bị 6 túi khí , camera 360 độ , ABS, EBD, ESC , hỗ trợ khởi hành ngang dốc , kiểm soát lực kéo , cảnh báo áp suất lốp , cùng móc ISOFIX ở hàng ghế sau. Thân xe làm từ thép cường độ cao giúp tăng độ vững chắc và bảo vệ hành khách tốt hơn.

Về công nghệ, Darion được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch tích hợp điều khiển hệ thống giải trí, kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây và hệ thống 6 loa . Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời chỉnh điện , cốp điện và gương chiếu hậu gập tự động.

Điểm nhấn của Darion nằm ở hệ truyền động kép . Phiên bản EV sử dụng động cơ điện 150 kW cùng pin MAGIC Battery Pro , cho phạm vi hoạt động lên đến 540 km (chuẩn CLTC) và hỗ trợ sạc nhanh DC – nạp 30% đến 80% chỉ trong 30 phút. Phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với hệ thống Ling Power , có thể chạy 125 km ở chế độ điện hoàn toàn và tổng phạm vi di chuyển đạt 1.000 km , đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu di chuyển ngắn và dài ngày.

Tại thị trường Indonesia, Wuling Darion bản điện 2 phiên bản, giá lần lượt là 356 và 416 triệu IDR (561 và 655 triệu đồng), bản PHEV có giá 439 và 489 triệu IDR (692 và 770 triệu đồng).

Với sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp, công nghệ hiện đại và hiệu suất linh hoạt , Darion được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn mới cho các gia đình châu Á, đồng thời thể hiện chiến lược của Wuling trong việc mở rộng dòng xe điện sản xuất nội địa tại Indonesia.