Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

11-08-2025 - 15:48 PM | Thị trường

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái, số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về các vụ án lớn liên quan sản xuất thực phẩm chức năng giả mà cơ quan này vừa triệt phá.

Trong đó, đáng chú ý là vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở kinh doanh này sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng.

Khi khám xét, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về các vụ án lớn vừa triệt phá.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái. Số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được “hô biến” thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi bị công an triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng đó đã dừng hoạt động.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đã nhận được sự ủng hộ lớn rất lớn của người dân trên địa bàn Phú Thọ nói riêng và người tiêu dùng cả nước nói chung.

Các vụ án được triệt phá đã cảnh tỉnh, răn đe đối với cơ sở, đối tượng đã và đang có dấu hiệu, ý định hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm về ý thức chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật.

6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ và khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.

Công an đột kích 4 phòng livestream chứa hơn 20 chiếc điện thoại sáng suốt ngày đêm: phanh phui đường dây bán hàng giả trị giá 11 tỷ đồng, tịch thu 10.000 món đồ nhái

Theo Minh Tuệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ vừa chốt đơn hơn 2 tỷ USD một 'mỏ vàng' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, nước ta là ông trùm đứng thứ 3 thế giới

Mỹ vừa chốt đơn hơn 2 tỷ USD một 'mỏ vàng' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, nước ta là ông trùm đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Chưa kịp mừng vì tìm ra nguồn cung thay thế dầu Nga, quốc gia BRICS đón tin buồn: Chi phí nhập khẩu sắp tăng vọt, chuyên gia khẳng định không có loại dầu nào sánh được với dầu Nga!

Chưa kịp mừng vì tìm ra nguồn cung thay thế dầu Nga, quốc gia BRICS đón tin buồn: Chi phí nhập khẩu sắp tăng vọt, chuyên gia khẳng định không có loại dầu nào sánh được với dầu Nga! Nổi bật

Giá gạo thế giới thấp nhất 8 năm

Giá gạo thế giới thấp nhất 8 năm

14:40 , 11/08/2025
Giải mã sức nóng của chuối Việt Nam ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản

Giải mã sức nóng của chuối Việt Nam ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản

13:50 , 11/08/2025
Car Choice Awards 2025 khởi động: 11 hạng mục giải thưởng với nhiều đổi mới, lần đầu kết hợp lễ hội trải nghiệm xe độc đáo

Car Choice Awards 2025 khởi động: 11 hạng mục giải thưởng với nhiều đổi mới, lần đầu kết hợp lễ hội trải nghiệm xe độc đáo

13:35 , 11/08/2025
Trung Quốc xoay trục xuất khẩu mặt hàng then chốt, khẳng định sẵn sàng hy sinh công suất để không mua hàng Mỹ

Trung Quốc xoay trục xuất khẩu mặt hàng then chốt, khẳng định sẵn sàng hy sinh công suất để không mua hàng Mỹ

11:17 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên