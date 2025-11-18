Ca mắc cúm mùa gia tăng, Bộ Y tế phát cảnh báo

Bộ Y tế cho biết nhóm bệnh viêm đường hô hấp cấp đang có xu hướng tăng nhanh trên toàn cầu cũng như trong nước, khi mùa thu - đông bắt đầu và các hoạt động tụ tập đông người diễn ra dày đặc.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó 290.000 đến 650.000 người không qua khỏi. Mùa cúm 2025-2026 ghi nhận virus cúm hoạt động mạnh hơn tại nhiều khu vực, nổi bật là chủng A(H3N2) chiếm ưu thế ở Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Không chỉ cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục gây lo ngại khi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của viêm đường hô hấp cấp ở trẻ nhỏ. Gần 3,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện mỗi năm vì RSV, với khoảng 100.000 ca tử vong. Người cao tuổi cũng thuộc nhóm nguy cơ cao bị biến chứng nặng.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám cho bệnh nhân mắc cúm A. (Ảnh: BVCC)

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát ghi nhận 300.000 đến 500.000 ca viêm đường hô hấp cấp mỗi năm. Năm nay, số mắc giảm vào giữa năm nhưng tăng trở lại ba tháng gần đây, dao động 8.500-11.000 ca mỗi tháng.

Riêng cúm mùa, hơn 132.000 ca được ghi nhận từ đầu năm với ba trường hợp tử vong; thấp hơn 54,8% số mắc và giảm một nửa số tử vong so với cùng kỳ năm 2024. Các chủng cúm lưu hành chủ yếu vẫn là A(H1N1), A(H3N2) và cúm B, chưa ghi nhận biến đổi độc lực.

Các chuyên gia nhận định thời điểm giao mùa khiến nhiệt độ, độ ẩm thay đổi liên tục, tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh lan rộng. Cuối năm cũng là giai đoạn tăng mạnh các hoạt động hội nghị, du lịch, lễ cưới, sự kiện đông người, làm nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng về gia đình cao hơn, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người già.

Một số bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc như Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận lượng bệnh nhi nhập viện tăng với cúm, RSV và tay chân miệng.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và hạn chế chạm tay lên mặt khi chưa rửa sạch. Việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, trên phương tiện công cộng hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ giúp hạn chế lây lan.

Môi trường sống cần được làm sạch, lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc và mở cửa cho thông thoáng, đặc biệt sau giờ học, giờ làm hoặc sau các sự kiện.

Người dân được khuyên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, vận động để cải thiện sức đề kháng. Khi xuất hiện các biểu hiện như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc kháng virus, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.