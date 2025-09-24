Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cá mập" quy mô 13.300 tỷ tiếp tục cơ cấu: Một mã chứng khoán bất ngờ vào top 5 danh mục, thêm 4 cổ phiếu mới góp mặt

24-09-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Hoạt động cơ cấu vẫn đang tiếp tục diễn ra trong 2 phiên đầu tuần 22-23/9.

Kỳ cơ cấu quý 3/2025 có thêm hoạt động review của Fubon FTSE Vietnam ETF. Theo ghi nhận, hoạt động cơ cấu vẫn đang tiếp tục diễn ra trong 2 phiên đầu tuần 22-23/9.

Cụ thể, quỹ đã mua mới hơn 12 triệu cổ phiếu TPB - TPBank, 4,4 triệu cổ phiếu BID - BIDV, 2,8 triệu cổ phiếu HVN - Vietnam Airlines và hơn 3,7 triệu cổ phiếu BSR - Lọc hoá dầu Bình Sơn. Cùng với đó, quỹ cũng tiếp tục gom thêm 12,6 triệu cổ phiếu VIX sau khi mua mới 10 triệu đơn vị trong phiên cuối tuần trước.

Chiều ngược lại, Fubon ETF đã bán ra toàn bộ 4 mã gồm PDR (3,6 triệu cổ phiếu), KDC (931 nghìn cổ phiếu), VPI (903 nghìn cổ phiếu), DCM (982 nghìn cổ phiếu) và loại khỏi danh mục. Bên cạnh đó, Fubon ETF tiếp tục bán ra loạt mã trong 2 phiên đầu tuần như VIC (-1,8 triệu cổ phiếu), VHM (-1,5 triệu cổ phiếu), SHB (-142 nghìn cổ phiếu),…

Tính đến cuối ngày 23/9/2025, danh mục Fubon ETF gồm 31 cổ phiếu. Hiện, Fubon ETF có quy mô khoảng 13.300 tỷ đồng.﻿

Top cổ phiếu đứng đầu danh sách nắm giữ của Fubon ETF gồm VIC (9,6 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 10,99%), HPG (44 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 9,69%), VHM (12,5 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 99,5%), MSN (10,9 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 6,84%), VIX (22,6 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 6,42%).

Từ đầu tháng 9 tới nay, Fubon ETF vẫn đang duy trì xu hướng rút ròng với giá trị gần 35 triệu USD, đồng nghĩa khoảng gần 900 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam đã bị bán ra.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

