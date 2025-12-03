Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cá mập" quy mô gần 600 triệu USD dự kiến bán mạnh cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

03-12-2025 - 10:31 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng giá trị giao dịch ước tính của VanEck Vietnam ETF trong kỳ cơ cấu lần này vào khoảng 3.000 tỷ đồng, bao gồm cả chiều mua và bán.

Tổ chức MarketVector sẽ công bố kết quả danh mục thành phần của chỉ số Vietnam Local Index vào ngày 12/12/2025, với hiệu lực áp dụng từ 19/12/2025. Đây là bộ chỉ số được mô phỏng bởi quỹ VanEck Vietnam ETF, hiện quản lý tổng tài sản 573,41 triệu USD, tương đương 15.144 tỷ đồng.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán ACBS dự báo kỳ cơ cấu quý IV/2025 của bộ chỉ số sẽ không thêm hoặc loại bớt cổ phiếu, mà chỉ điều chỉnh tỷ trọng các mã hiện hữu trong danh mục.

Tổng giá trị giao dịch ước tính của VanEck Vietnam ETF trong kỳ cơ cấu lần này vào khoảng 3.000 tỷ đồng, bao gồm cả chiều mua và bán. Đáng chú ý, VIC sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng từ 15,5% xuống còn 8% – mức giới hạn tối đa cho một cổ phiếu đơn lẻ. Ở chiều ngược lại, VCB dự kiến được nâng tỷ trọng từ 3,8% lên 5%.

Về giao dịch cụ thể, VIC dự kiến là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 1.134 tỷ đồng, tương ứng gần 4,4 triệu đơn vị. Đứng sau là HVN với hơn 3,32 triệu cổ phiếu bị bán ra.

Ở chiều ngược lại, VCB dẫn đầu lượng mua với giá trị ròng gần 176 tỷ đồng. SSI cũng được quỹ gom khoảng 147 tỷ đồng, tương đương 4,5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, các mã VNM, HPG và VJC đều nằm trong nhóm được mua vào mạnh, với giá trị trên 100 tỷ đồng mỗi mã.

Theo ACBS, phần lớn giao dịch cơ cấu dự kiến được quỹ hoàn tất trong một phiên. Một số trường hợp ngoại lệ gồm HVN, cần khoảng 3,4 phiên, và SBT, cần khoảng 1,4 phiên để hoàn tất cơ cấu.

