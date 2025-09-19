Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư vì thói quen nhiều gia đình vẫn đang làm

19-09-2025 - 00:36 AM | Sống

Ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày và đại trực tràng, ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng nói, nhiều trường hợp lại xuất phát từ những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh , Khoa Huyết học - Ung bướu, Bệnh viện Linkou Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), từng chia sẻ một trường hợp gây ám ảnh: cả gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư đường tiêu hóa . Khi tìm hiểu nguyên nhân, ông phát hiện tất cả đều có chung một thói quen - ăn cơm, thức ăn thừa để qua đêm . Ông thẳng thắn cảnh báo: “Thói quen này, rất nhiều gia đình đều mắc phải”.

Theo bác sĩ Liêu, trong suốt 30 năm làm nghề, ông đã gặp vô số bệnh nhân vì “tiết kiệm sai cách” mà rước bệnh. Có người mua rau quả cận date (sắp hết hạn), thậm chí cắt bỏ chỗ bị mốc rồi tiếp tục ăn; có người vẫn dùng thực phẩm quá hạn vài ngày; cũng có gia đình thường xuyên để lại cơm canh hôm trước ăn tiếp hôm sau. Những hành động này tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Thực phẩm mốc sinh ra aflatoxin (độc tố nấm mốc) - một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư gan. Thức ăn để lâu dễ sinh vi khuẩn, làm hỏng niêm mạc đường ruột, lâu dần trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tế bào ung thư.

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư vì thói quen nhiều gia đình vẫn đang làm- Ảnh 1.

Ngoài ra, bác sĩ Liêu cũng chỉ ra 8 thói quen “tiết kiệm” nhưng nguy hại sức khỏe, bao gồm:

- Mua rau quả không tươi;

- Ăn đồ để lâu trong tủ lạnh;

- Sử dụng thực phẩm quá hạn;

- Lạm dụng đồ ăn chế biến sẵn;

- Thường xuyên ăn cơm thừa;

- Dùng sai cách máy hút khói;

- Tái sử dụng dầu chiên đi chiên lại;

- Lơ là việc khám sức khỏe định kỳ.

Đáng lo ngại, rau xanh để qua đêm có thể sản sinh nitrosamine , chất làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Còn việc tắt ngay máy hút khói sau khi nấu ăn khiến khói độc lưu lại trong bếp, tích tụ lâu ngày cũng làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Ở một góc nhìn khác, bác sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Phòng Gia Lược , chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, cũng nhấn mạnh rằng ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng . Khi khối u phát triển, người bệnh có thể thấy thói quen đi ngoài thay đổi bất thường. Nếu tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng, cần đi khám ngay để được kiểm tra và tầm soát.

Các chuyên gia khuyến cáo: ăn uống tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm không đúng cách có thể phải trả giá bằng chính mạng sống . Hãy bỏ ngay thói quen ăn đồ thừa để qua đêm và chú trọng ăn uống an toàn, khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: TOPick

1 loại quả dại vị chua chua ngọt ngọt nhưng giàu vitamin C gấp 100 lần cam, 500 lần táo và lê: Giúp 1 tỉnh ở Trung Quốc thu hơn 55.000 tỷ đồng/năm, ở Việt Nam có bán

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

1 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận giải thưởng quốc tế: Là Tiến sĩ, bác sĩ xuất sắc, đã góp sức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu

1 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận giải thưởng quốc tế: Là Tiến sĩ, bác sĩ xuất sắc, đã góp sức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu Nổi bật

Nghiên cứu Harvard: Con cái lớn lên thành công, hạnh phúc nếu được bố mẹ cho làm 1 việc từ tuổi thơ

Nghiên cứu Harvard: Con cái lớn lên thành công, hạnh phúc nếu được bố mẹ cho làm 1 việc từ tuổi thơ

23:17 , 18/09/2025
“Thần đồng” điền kinh Việt Nam từng dự Olympic giải nghệ ở tuổi 20

“Thần đồng” điền kinh Việt Nam từng dự Olympic giải nghệ ở tuổi 20

23:00 , 18/09/2025
Mẹ U50 đau khổ thốt lên: "Giá như tôi không vung tay vào 3 khoản chi tiêu này thì giờ đã có tiền mua nhà"

Mẹ U50 đau khổ thốt lên: "Giá như tôi không vung tay vào 3 khoản chi tiêu này thì giờ đã có tiền mua nhà"

22:45 , 18/09/2025
Thường nói 4 câu này trong lúc tức giận chính là biểu hiện của EQ thấp

Thường nói 4 câu này trong lúc tức giận chính là biểu hiện của EQ thấp

22:21 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên