Cà phê uống liền toàn cầu: Hành trình từ khai phá thị trường đến tăng trưởng kinh doanh

Làn sóng tiện lợi và bền vững

Theo báo cáo Tetra Pak Compass, giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành cà phê uống liền trên toàn cầu. Tại Châu Á, các thị trường chủ chốt ghi nhận mức tăng trưởng kép ổn định ở mức 1,3%, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với tốc độ ấn tượng 7,1%. Bắc Mỹ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính với tỷ lệ 4,7%. Tại khu vực Châu Đại Dương, Úc là thị trường dẫn đầu, đóng góp vào mức tăng trưởng dự báo 2,8%. Châu Âu cũng đang mở rộng thị trường cà phê uống liền, Pháp và khu vực Benelux thể hiện tiềm năng vững chắc, đạt mức tăng trưởng kép 4,4%.

Sự tăng trưởng này được nhận định là đến từ văn hóa tiêu dùng mới, nơi yếu tố tiện lợi, sức khỏe và bền vững ngày càng được ưu tiên. Những thay đổi trong lối sống, hành vi tiêu dùng và nhận thức về sức khỏe đã khiến cà phê "mở nắp uống liền" trở thành lựa chọn quen thuộc, đặc biệt với giới trẻ thành thị. Báo cáo Tetra Pak Compass cũng ghi nhận 60% người tiêu dùng toàn cầu ưu tiên thương hiệu có cam kết phát triển bền vững, trong khi 44% cân nhắc yếu tố bao bì thân thiện môi trường khi chọn sản phẩm đồ uống.

"Việc chuyển dịch này là xu hướng tất yếu của thị trường. Tại các quốc gia phát triển, làn sóng này đã khởi động từ nhiều năm trước. Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và tính bền vững, những doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào bao bì giấy kết hợp đa dạng hương vị theo xu hướng sẽ có lợi thế dẫn đầu thị trường." Đại diện Tetra Pak - Nhà cung cấp các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới - nhận định.

Doanh nghiệp Việt trên hành trình nắm bắt cơ hội

Việt Nam đang ở vị thế đặc biệt: vừa là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, vừa là thị trường tiêu dùng đang tăng tốc. Tuy nhiên, để bước vào cuộc đua cà phê uống liền, chỉ nguyên nguyên liệu và công thức là chưa đủ. Doanh nghiệp cần một chiến lược phát triển đồng bộ từ nghiên cứu sản phẩm, công nghệ chế biến đến bao bì và thương mại hóa.

Khảo sát của Mintel và Innova cho thấy 47% người tiêu dùng chọn cà phê uống liền vì hương vị. Bên cạnh đó, nghiên cứu mới đây của Tetra Pak về góc nhìn và hành vi tiêu dùng của người Việt Nam với cà phê và cà phê uống liền cũng cho thấy sức hút của gu cà phê đậm gắt truyền thống đang giảm dần, nhường chỗ cho các hương vị tươi mới, ngọt nhẹ, tinh tế, hài hòa – phù hợp với khẩu vị mới của thế hệ tiêu dùng trẻ. Do đó, đổi mới công thức không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt tự tin chinh phục một trong những xu hướng đồ uống "hot" nhất hiện nay và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành cà phê uống liền.

Để mở rộng thị phần trong phân khúc cà phê uống liền, việc đảm bảo chất lượng hương vị ổn định là yếu tố tiên quyết. Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hộp giấy tiệt trùng. Công nghệ vô trùng (aseptic) giúp hạn chế tác động của ánh sáng và oxy, kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh – từ đó giữ được hương vị nguyên bản và chất lượng đồng đều.

Không chỉ tối ưu về bảo quản, bao bì giấy còn mang lại lợi thế truyền thông mạnh mẽ. Với bề mặt in ấn toàn diện và thiết kế hiện đại, doanh nghiệp có thể kể câu chuyện thương hiệu một cách trực quan, thu hút sự chú ý trên kệ hàng – từ cửa hàng truyền thống đến nền tảng thương mại điện tử. Các định dạng như hộp giấy Tetra Prisma hay chai giấy Tetra Top với nắp vặn không chỉ nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng, mà còn linh hoạt cho cả nhu cầu tại nhà lẫn mang đi.

Tetra Pak cung cấp các giải pháp bao bì giấy đa dạng dành cho cà phê theo nhu cầu của khách hàng

Giải pháp "End-to-End" – từ ý tưởng đến kệ hàng

Theo đại diện Tetra Pak Việt Nam, mô hình End-to-End "từ ý tưởng đến kệ hàng" của Tetra Pak đang thu hút sự quan tâm từ nhiều thương hiệu cà phê trong nước. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm thương mại mà không cần đầu tư thiết bị ban đầu. Doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng chuyên gia Tetra Pak để phân tích dữ liệu thị trường, phát triển công thức tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom, nếm thử và tinh chỉnh hương vị cho đến khi đạt chuẩn. Sau đó, sản phẩm được chạy thử ở quy mô gần với sản xuất thực tế để đánh giá độ ổn định. Quá trình này có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra.

Ở giai đoạn công nghiệp hóa, hệ thống chế biến – chiết rót – đóng gói của Tetra Pak được thiết kế xoay quanh ba yếu tố cốt lõi: chất lượng, an toàn và hiệu quả. Giải pháp này giúp giảm tổng chi phí sở hữu (TCO), dễ bảo trì và linh hoạt trong việc thiết kế mới hoặc nâng cấp dây chuyền hiện có. Tetra Pak cũng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với đối tác gia công phù hợp trong khu vực khi cần.

Về bao bì và chiến lược ra thị trường, doanh nghiệp cần lựa chọn công nghệ và định dạng phù hợp. Giữa hai giải pháp lạnh (cần chuỗi lạnh) và tiệt trùng (aseptic), bao bì giấy tiệt trùng đang được nhiều thương hiệu F&B ưu tiên nhờ khả năng kéo dài hạn sử dụng đến 12 tháng mà không cần chất bảo quản, đồng thời phân phối ổn định ở nhiệt độ phòng, giảm phụ thuộc vào chuỗi lạnh và tối ưu chi phí logistics. Theo phân tích vòng đời của Tetra Pak năm 2020, lượng phát thải từ hộp giấy thấp hơn 5–6 lần so với bao bì nhựa hoặc lon cùng loại.

Về mặt tiêu dùng, định dạng bao bì cần phù hợp với bối cảnh sử dụng. Đơn khẩu phần lý tưởng cho nhu cầu di chuyển, trong khi đa khẩu phần phù hợp với tiêu dùng tại nhà hoặc kênh dịch vụ ăn uống. Bao bì cũng đóng vai trò như ngôn ngữ nhận diện thương hiệu. Dòng bao bì Tetra Pak Artistry với hiệu ứng bề mặt đặc biệt, vùng in ấn lớn và nắp vặn tiện dụng giúp tăng khả năng thu hút trên kệ hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng, chiến lược tiếp thị tích hợp từ thiết kế, định vị đến truyền thông sẽ giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp "bền vững và tiện lợi" một cách hiệu quả. Tetra Pak có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong các bước hoàn thiện mẫu, trưng bày tại điểm bán và triển khai kế hoạch tung hàng theo từng kênh, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người tiêu dùng và tối ưu hiệu quả ra mắt sản phẩm.

Bao bì giấy tiệt trùng đang là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp F&B

Thử nghiệm để tạo nên sự khác biệt tại thị trường tiềm năng

Ngành F&B đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ – không chỉ từ công nghệ, mà còn từ toàn bộ hệ sinh thái: từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường đang tái định nghĩa khái niệm "uống cà phê", đổi mới trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Tại Việt Nam, một trong những tập đoàn cà phê lớn đã nhanh chóng giới thiệu sản phẩm cà phê sữa đá uống liền trong hộp giấy có nắp vặn của Tetra Pak. Đồng thời, nhiều thương hiệu F&B quốc tế cũng cho ra đời các hương vị cà phê mới trong bao bì giấy. Những bước đi này không chỉ đáp ứng kỳ vọng "nhanh – gọn – bền vững" của người tiêu dùng thế hệ mới, mà còn mở rộng bối cảnh sử dụng từ nhu cầu mang đi đến tiêu dùng tại nhà – tạo thêm dư địa tăng trưởng đáng kể cho danh mục cà phê uống liền.

Dù cơ hội tăng trưởng rất rõ ràng, doanh nghiệp vẫn có thể bỏ lỡ nếu không nhanh chóng mở rộng danh mục và định dạng sản phẩm. Tetra Pak không chỉ cung cấp giải pháp đóng gói và chế biến cho cà phê uống liền, trà mà còn hỗ trợ phát triển các dòng sản phẩm pha chế từ sữa, sữa thực vật – từ đó tạo ra những hương vị xu hướng như latte ít đường, cà phê sữa hạt, cà phê ủ lạnh hương vị kẹo bơ, trái cây hay cà phê cao đạm…

Cách tiếp cận đa dạng hóa này giúp tăng lựa chọn cho người tiêu dùng, nâng cao tần suất sử dụng, kéo dài vòng đời sản phẩm. Qua đó, doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả hơn một thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời tạo cú hích mới cho lợi nhuận và thương hiệu – đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, tính cá nhân hóa và yếu tố bền vững.

Từ ngày 30/10 đến 01/11/2025, Tetra Pak sẽ mang đến Triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 – tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh – các giải pháp đóng gói, chế biến và mô hình phát triển sản phẩm End-to-End dành cho cà phê và đồ uống tiện lợi.

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham dự và tìm hiểu thêm về xu hướng phát triển đồ uống tiện lợi và bền vững. Trong khuôn khổ gian hàng, Tetra Pak sẽ tổ chức các hoạt động như: trình diễn từ các barista hàng đầu, dùng thử sản phẩm, và livestream với doanh nhân cà phê nổi tiếng để trao đổi chuyên sâu về xu hướng kinh doanh cà phê uống liền.