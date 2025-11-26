Cả showbiz đến viếng "ông nội quốc dân": Choi Ji Woo khóc xé lòng, Song Seung Hun - Kim Yoo Jung thất thần

Vào ngày 25/11, công chúng toàn châu Á vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae. Huyền thoại diễn xuất của truyền hình Hàn Quốc qua đời vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi. Tang lễ của Lee Soon Jae diễn ra tại Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul Asan (Seoul, Hàn Quốc) từ chiều tối 25/11.

Theo tờ Nate, sự thành công, tận tụy cống hiến cho nghệ thuật của Lee Soon Jae đã giúp ông trở thành người tiền bối, người đồng nghiệp được nhiều người kính trọng. Nửa giới giải trí Hàn Quốc như Song Seung Hun, Hwang Jung Eum, "bà nội quốc dân" Kim Young Ok, Kim Hee Ae, Jung Bo Suk, Choi Ji Woo, Kim Yoo Jung, Yoon Eun Hye, Julien Kang, Kim Young Chul, Park Sul Nyeo, Yoon Da Hoon, Choi Hyun Wook... đã lần lượt đến tiễn đưa người nghệ sĩ đáng kính Lee Soon Jae. Trong đó, không ít người chẳng giấu được nỗi đau và bật khóc.

Các diễn viên đình đám bậc nhất xứ Hàn đến đưa tiễn cố nghệ sĩ Lee Soon Jae (Nguồn: Showbiz.pv)

Di ảnh Lee Soon Jae với nụ cười hiền hậu làm khán giả xót xa

"Bà nội quốc dân" Kim Young Ok khóc nghẹn, cần có người dìu bước khi đến lễ viếng người đồng nghiệp thân thiết Lee Soon Jae

"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung, Yoon Eun Hye buồn bã đến tiễn biệt "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo được cho biết khóc đến xé lòng trong lễ viếng

Ánh mặt, nét mặt đượm buồn của tài tử Song Seung Hun khi đứng xếp hàng chờ vào viếng "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

Jung Bo Seok - đóng vai con rể của Lee Soon Jae trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - cố nén bi thương, kiềm chế cảm xúc để vào lễ viếng "cha vợ màn ảnh"

"Cô giáo dạy kèm", "con dâu hụt" màn ảnh của Lee Soon Jae - Hwang Jung Eum đến đưa tiễn cố diễn viên chặng đường cuối

Seo Ye Ji vội vã đến viếng người thầy đáng kính của cô. Khi hay tin Lee Soon Jae qua đời, cô đã bày tỏ lòng kính trọng với "ông nội" bằng cách đăng lại loạt ảnh kỷ niệm thời quá khứ. Trên trang cá nhân, cô viết: "Người thầy mà em kính trọng và yêu quý nhất, em yêu thầy, cảm ơn thầy, em sẽ mãi mãi nhớ thầy"

Không chỉ vậy, cố nghệ sĩ Lee Soon Jae cũng đã được truy tặng Huân chương Văn hóa Hạng Kim Quan (hạng 1) - giải thưởng cao quý nhất của chính phủ Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật sau khi qua đời. Đây là vinh dự dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt và mang tính tiên phong cho ngành văn hóa - nghệ thuật. Điều này có thể thấy những cống hiến đồ sộ cho màn ảnh nhỏ và sân khấu Hàn Quốc của "ông nội" Lee Soon Jae trong hơn 70 năm làm nghề.

Lee Soon Jae cũng đã được truy tặng Huân chương Văn hóa Hạng Kim Quan (hạng 1)

Nguồn: Nate